Força-tarefa realiza limpeza das ruas - Ascom

Força-tarefa realiza limpeza das ruasAscom

Publicado 09/11/2026 17:37

A Prefeitura de Araruama mobilizou aproximadamente 200 funcionários e maquinário pesado para limpar ruas e retirar móveis e entulhos deixados pelos alagamentos provocados pelas fortes chuvas do último sábado (7). Nesta segunda-feira (9), 15 equipes atuam em diferentes pontos do município, com 15 caminhões e oito retroescavadeiras. A operação inclui a retirada de objetos danificados dentro das residências, a limpeza de vias públicas e a recuperação de áreas afetadas pelo temporal. Ações de limpeza e atendimento após as chuvas em Araruama estão entre as medidas adotadas pelo município.

Entre os materiais recolhidos estão colchões, armários, cômodas, portas e outros móveis e utensílios domésticos que foram atingidos pela água e ficaram sem condições de uso. A orientação da Secretaria Municipal de Serviços Públicos é que os moradores coloquem esses objetos na parte externa das residências para facilitar a identificação e o recolhimento pelas equipes.

A força-tarefa também conta com reforço do Governo do Estado. A partir de uma solicitação da prefeita Daniela Soares, foram disponibilizados três caminhões e uma retroescavadeira para ajudar nos trabalhos. A concessionária Águas de Juturnaíba também participa da operação, com a cessão de um caminhão vacol.

Operação reúne equipes em diferentes bairros

Os trabalhos estão concentrados no Centro, no Mercado do Peixe e em bairros como Rio do Limão, Mataruna, Vila Capri e Pontinha, entre outras localidades atingidas. Além da retirada de objetos perdidos pelos moradores, as equipes atuam na remoção de lama, resíduos e água acumulada nas ruas.

Três caminhões vacol estão sendo utilizados na sucção da água que permaneceu nas vias. Dois equipamentos já prestam serviços à Prefeitura, enquanto o terceiro foi cedido pela concessionária. As equipes também utilizam mangueiras com jatos de alta pressão para retirar a sujeira acumulada no asfalto e nas calçadas.

Segundo o secretário municipal de Serviços Públicos, Paulo Cerca, a mobilização busca recuperar a limpeza dos espaços públicos e permitir a retomada da rotina dos moradores e comerciantes. Ele afirmou que os funcionários e os equipamentos disponíveis estão nas ruas para atender às áreas atingidas.

O secretário também destacou a importância da limpeza para o funcionamento do comércio, que depende das condições das vias e dos espaços públicos para retomar as atividades normalmente.

Quedas de árvores e vias obstruídas

A mobilização municipal começou ainda na manhã de domingo (8), quando equipes passaram a atuar na remoção de árvores derrubadas pelas chuvas em diferentes bairros. Pelo menos nove quedas foram registradas no Centro, Morro Moreno, Fazendinha e Areal.

Uma das ocorrências foi a queda de um eucalipto de grande porte na Rua Conselheiro Macedo Soares, na região central. A árvore obstruiu a passagem de veículos e exigiu a atuação das equipes de remoção.

O secretário de Meio Ambiente, Carlos Siqueira Filho, acompanhou os trabalhos e informou que as equipes também atenderiam outros pontos da cidade. Na ocasião, ele afirmou que a prefeita colocou o secretariado de prontidão para acompanhar as ocorrências e prestar auxílio à população.

A Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo também realizou serviços de limpeza de rios, retirada de obstáculos e desobstrução de canais de escoamento. Na região central, os trabalhos se concentraram nos rios Mataruna e do Limão, na altura da ponte da Rua Oscar Clark, com a retirada de resíduos que comprometiam a passagem da água.

Na Pontinha, foi feita a retirada de um veículo atingido pela chuva. Já na orla de Iguabinha, as equipes trabalharam para desobstruir a passagem de água em direção à lagoa. No Parque Hotel, houve limpeza de ruas e atendimento aos moradores, incluindo a Rua Félix Valladares, que passa por obras de drenagem e pavimentação.

Moradores podem procurar pontos de acolhimento

A Prefeitura disponibilizou espaços para receber moradores que precisarem de acolhimento em razão dos impactos das chuvas. Os locais informados são a Escola Bilíngue Municipal Sueli Amaral, na região central, e a Escola Municipal André Gomes, em Bananeiras. As unidades do Centro de Referência de Assistência Social (Cras) também foram mantidas abertas no domingo (8).

A administração municipal orienta que os moradores que tiveram móveis e objetos danificados os deixem na parte externa das residências para que possam ser recolhidos durante a passagem dos caminhões. A medida busca agilizar a retirada dos pertences, liberar as vias e facilitar a limpeza das áreas atingidas.

Em caso de emergência, a Defesa Civil pode ser acionada pelo telefone 199, e o Corpo de Bombeiros, pelo número 193. A força-tarefa segue em andamento, com equipes distribuídas por diferentes regiões para atender às demandas provocadas pelo temporal.