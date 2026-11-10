Moradores atearam fogo em pneus - Reprodução: Araruama em Pauta

Moradores atearam fogo em pneusReprodução: Araruama em Pauta

Publicado 10/11/2026 14:31





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De acordo com relatos das famílias que participaram da manifestação na rodovia, a falta prolongada de energia tem afetado diretamente a rotina e a saúde de idosos e crianças. Os moradores relatam noites mal dormidas em função do calor extremo, aumento significativo na proliferação de mosquitos e a perda quase total de alimentos armazenados e medicamentos refrigerados. O bloqueio temporário da via foi a alternativa encontrada pela comunidade para pressionar a empresa a enviar equipes técnicas ao local, já que os prejuízos financeiros e operacionais também já impactam fortemente os comerciantes estabelecidos ao longo da região atingida.



Em resposta à crise, a prefeita Dani Soares divulgou uma nota oficial de repúdio contra a concessionária Enel por meio de vídeo publicado em suas redes sociais. A chefe do Executivo municipal criticou com firmeza a demora no restabelecimento do serviço e ressaltou que tanto os cidadãos quanto a própria prefeitura já haviam aberto múltiplos chamados de emergência, chegando a acionar diretamente a superintendência da concessionária, sem que houvesse qualquer solução prática ou retorno adequado sobre os prazos de regularização.



A gestora destacou ainda que, segundo o mapa de interrupções da própria concessionária, aproximadamente 4 mil pessoas permaneciam totalmente desprovidas de energia elétrica no município de Araruama, mesmo decorridos dois dias da tempestade. Dani Soares pontuou que a prefeitura vai adotar todas as providências jurídicas e administrativas cabíveis para responsabilizar formalmente a empresa. As ações visam garantir a imediata normalização do fluxo elétrico e a devida reparação financeira pelos danos patrimoniais acumulados pela população.



Órgãos estaduais e fiscalização do consumidor Moradores de Araruama realizaram um ato de protesto na noite desta segunda-feira (9) no trecho da Rodovia Amaral Peixoto situado na altura do bairro Viaduto, em frente à loja SKY, para cobrar a normalização do fornecimento de energia elétrica na cidade. A mobilização ocorreu após famílias do município completarem mais de 60 horas consecutivas sem eletricidade em decorrência do forte temporal que atingiu o Estado do Rio de Janeiro no último fim de semana. Diante do colapso no atendimento prestado aos moradores, o desabastecimento gerou uma cobrança pública por parte da administração municipal da cidade, que exige providências imediatas da concessionária responsável.LEIA MAIS: Araruama mobiliza equipes para limpar áreas atingidas por temporal De acordo com relatos das famílias que participaram da manifestação na rodovia, a falta prolongada de energia tem afetado diretamente a rotina e a saúde de idosos e crianças. Os moradores relatam noites mal dormidas em função do calor extremo, aumento significativo na proliferação de mosquitos e a perda quase total de alimentos armazenados e medicamentos refrigerados. O bloqueio temporário da via foi a alternativa encontrada pela comunidade para pressionar a empresa a enviar equipes técnicas ao local, já que os prejuízos financeiros e operacionais também já impactam fortemente os comerciantes estabelecidos ao longo da região atingida.Em resposta à crise, a prefeita Dani Soares divulgou uma nota oficial de repúdio contra a concessionária Enel por meio de vídeo publicado em suas redes sociais. A chefe do Executivo municipal criticou com firmeza a demora no restabelecimento do serviço e ressaltou que tanto os cidadãos quanto a própria prefeitura já haviam aberto múltiplos chamados de emergência, chegando a acionar diretamente a superintendência da concessionária, sem que houvesse qualquer solução prática ou retorno adequado sobre os prazos de regularização.A gestora destacou ainda que, segundo o mapa de interrupções da própria concessionária, aproximadamente 4 mil pessoas permaneciam totalmente desprovidas de energia elétrica no município de Araruama, mesmo decorridos dois dias da tempestade. Dani Soares pontuou que a prefeitura vai adotar todas as providências jurídicas e administrativas cabíveis para responsabilizar formalmente a empresa. As ações visam garantir a imediata normalização do fluxo elétrico e a devida reparação financeira pelos danos patrimoniais acumulados pela população.

A crise no fornecimento de energia extrapolou os limites municipais e levou a Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor (SEDCON), juntamente com o PROCON-RJ, a notificar formalmente as concessionárias Enel e Light. Os órgãos de fiscalização exigiram esclarecimentos detalhados sobre as causas da demora e as ações de mitigação aplicadas nas regiões afetadas pelos ventos fortes e pelas chuvas de sábado (7). O desabastecimento generalizado também atingiu diversos bairros da capital fluminense, municípios da Baixada Fluminense — com registros graves em Nova Iguaçu, Belford Roxo e Queimados — e áreas da Região Metropolitana.



Conforme dados divulgados pela Enel, cerca de 200 mil clientes chegaram a ficar sem energia simultaneamente em sua área de concessão durante o pico da crise. A notificação expedida pela SEDCON e pelo PROCON-RJ exige que as empresas apresentem um mapeamento completo dos pontos atingidos, explicitando a quantidade de unidades consumidoras sem luz, o tempo acumulado de interrupção e a estimativa oficial de religamento para cada localidade. As distribuidoras também precisarão comprovar o quantitativo de equipes técnicas destacadas para as ruas e o funcionamento dos canais de atendimento prestados aos consumidores afetados.



O secretário estadual de Defesa do Consumidor, Rogério Pimenta, reforçou que o objetivo central da medida é assegurar a transparência total sobre a situação e garantir prazos concretos para o restabelecimento do serviço. De acordo com o secretário, embora tempestades de grande intensidade possam avariar a infraestrutura de distribuição, é obrigação legal das empresas manter contingente adequado para respostas céleres. Os órgãos reforçaram que a energia elétrica possui natureza de serviço essencial, de modo que a atuação das concessionárias continuará sob rigorosa fiscalização.



Posicionamento das concessionárias

A reportagem entrou em contato com a assessoria de imprens da concessionária Enel para solicitar um posicionamento atualizado sobre o cronograma de restabelecimento da energia elétrica em Araruama e demais municípios afetados, assim como uma resposta referente ao protesto na Rodovia Amaral Peixoto e às notificações emitidas pelo PROCON-RJ e pela SEDCON. Até o momento da publicação desta matéria, as empresas não enviaram resposta oficial; o espaço permanece aberto para manifestação.