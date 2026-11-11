Um dos condutores fica totalmente deitado na motocicleta - Reprodução: Internet

Um dos condutores fica totalmente deitado na motocicleta Reprodução: Internet

Publicado 11/11/2026 18:40





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A gravação expõe uma prática que contraria as recomendações e cuidados básicos exigidos para a circulação em rodovias estaduais, trazendo à tona debates sobre a responsabilidade no trânsito. A posição adotada pelos ocupantes sobre o assento compromete diretamente a capacidade de controle da motocicleta pelo condutor, dificultando qualquer tipo de reação rápida diante de eventuais obstáculos, imperfeições na pista ou desacelerações inesperadas do fluxo. Em uma via caracterizada pelo tráfego intenso e pela circulação simultânea de veículos de diferentes portes, esse tipo de manobra amplia substancialmente as chances de acidentes graves, podendo atingir motoristas e passageiros que transitam regularmente pelo trecho.



A situação também chama a atenção para a utilização recorrente das redes sociais como plataforma para a difusão de condutas de alto risco. A exposição das manobras com o intuito de gerar engajamento digital transforma atitudes imprudentes em conteúdo de entretenimento, ignorando as sérias consequências físicas e jurídicas para os participantes e terceiros.



Riscos ao tráfego e normas do Código de Trânsito Brasileiro Um vídeo publicado nas redes sociais por um dos próprios envolvidos registrou uma manobra perigosa protagonizada por ocupantes de uma motocicleta na ViaLagos (RJ-124), no trecho que liga os municípios de Araruama e Iguaba Grande, na Região dos Lagos fluminense. Nas imagens captadas, um dos ocupantes aparece totalmente deitado sobre o veículo enquanto a motocicleta trafega em alta velocidade pela rodovia, em uma tentativa de diminuir o arrasto aerodinâmico para alcançar uma aceleração ainda maior. A conduta irresponsável flagrada na pista chamou a atenção de outros condutores e gerou forte alerta sobre os riscos iminentes de colisão e a segurança viária dos usuários da rodovia.LEIA MAIS: Protesto bloqueia Amaral Peixoto após 60h sem luz em Araruama. A gravação expõe uma prática que contraria as recomendações e cuidados básicos exigidos para a circulação em rodovias estaduais, trazendo à tona debates sobre a responsabilidade no trânsito. A posição adotada pelos ocupantes sobre o assento compromete diretamente a capacidade de controle da motocicleta pelo condutor, dificultando qualquer tipo de reação rápida diante de eventuais obstáculos, imperfeições na pista ou desacelerações inesperadas do fluxo. Em uma via caracterizada pelo tráfego intenso e pela circulação simultânea de veículos de diferentes portes, esse tipo de manobra amplia substancialmente as chances de acidentes graves, podendo atingir motoristas e passageiros que transitam regularmente pelo trecho.A situação também chama a atenção para a utilização recorrente das redes sociais como plataforma para a difusão de condutas de alto risco. A exposição das manobras com o intuito de gerar engajamento digital transforma atitudes imprudentes em conteúdo de entretenimento, ignorando as sérias consequências físicas e jurídicas para os participantes e terceiros.

A tentativa de obter velocidades elevadas com o corpo deitado sob a estrutura do veículo altera a distribuição de peso e prejudica a estabilidade da motocicleta, especialmente em momentos de curva ou frenagem de emergência. Em caso de queda em uma rodovia de tráfego rápido, os veículos que seguem atrás podem não ter tempo hábil para desviar ou parar, desencadeando engavetamentos e colisões múltiplas. A ViaLagos é uma das principais artérias viárias da Região dos Lagos, concentrando o fluxo diário de moradores, trabalhadores e turistas que se deslocam entre as cidades da região.



De acordo com as diretrizes do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), a condução de motocicletas exige normas rigorosas de segurança, como o uso obrigatório de capacete homologado, vestuário adequado e a manutenção de posição que permita o total controle dos comandos do veículo. A legislação veda a prática de pilotagem perigosa ou exibição de manobras não autorizadas em via pública, prevendo penalidades administrativas severas, multas e a possibilidade de suspensão do direito de dirigir para os infratores identificados.



A reportagem entrou em contato com a concessionária responsável pela administração da ViaLagos e com o Comando de Policiamento Rodoviário (CPRV) da Polícia Militar para obter esclarecimentos sobre a identificação dos envolvidos e o reforço na fiscalização do trecho citado, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria. O espaço segue aberto para as manifestações oficiais das autoridades de trânsito.