Motocicleta Honda CG 125 Titan, de cor preta apreendidapela Políca Militar Foto: Reprodução/PM
Segundo informações da Polícia Militar, os agentes circulavam pelo bairro quando tiveram a atenção voltada para a motocicleta. Ao perceber a aproximação da viatura, o condutor tentou fugir, dando início a uma movimentação que terminou com a queda do veículo.
Durante a tentativa de escapar, o adolescente perdeu o controle da direção e caiu com a motocicleta. Na sequência, os policiais conseguiram alcançá-lo e realizar a abordagem. Após a contenção, os agentes iniciaram a verificação dos dados e das condições do veículo.
Motocicleta apresentava sinal identificador adulterado
Durante a averiguação, os policiais constataram que a motocicleta apresentava adulteração no sinal identificador. A irregularidade foi identificada na Honda CG 125 Titan, de cor preta, que acabou apreendida pela equipe.
A adulteração de sinais identificadores de veículos é uma infração prevista na legislação brasileira e pode comprometer a identificação da procedência e da propriedade de uma motocicleta ou automóvel. Esses sinais permitem que as autoridades confiram informações como número de chassi e outros registros utilizados para identificar cada veículo.
A verificação desses dados faz parte dos procedimentos adotados durante abordagens policiais, principalmente quando os agentes identificam alguma irregularidade ou comportamento que justifique uma fiscalização mais detalhada.
No caso registrado em Araruama, entretanto, não foram divulgadas informações sobre a origem da motocicleta, nem sobre as circunstâncias em que ocorreu a alteração dos sinais identificadores. Também não há confirmação de que o veículo tenha sido produto de roubo ou furto.
Adolescente foi encaminhado à 118ª DP
Após a abordagem, o jovem, de 17 anos, foi encaminhado à 118ª Delegacia de Polícia (118ª DP), em Araruama, onde permaneceu custodiado, conforme as informações divulgadas pela Polícia Militar.
A ocorrência foi apresentada à unidade policial para os procedimentos previstos em lei, considerando que o envolvido é menor de idade. A motocicleta também foi levada para a delegacia e ficou apreendida para as providências necessárias em relação à irregularidade identificada.
A participação de um adolescente na ocorrência exige a adoção dos procedimentos específicos previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), que estabelece regras para a apuração de atos infracionais e para o atendimento de menores de 18 anos. Até o momento, não foram divulgados detalhes sobre a origem do veículo, a identificação do proprietário ou as circunstâncias em que ocorreu a adulteração.
Ocorrência foi registrada durante patrulhamento
A ação aconteceu enquanto equipes da Polícia Militar realizavam o patrulhamento de rotina em Nova São Vicente. O trabalho de fiscalização nas ruas permite que os agentes verifiquem situações suspeitas, confiram a documentação e identifiquem possíveis irregularidades em veículos que circulam pelo município.
A apreensão da Honda CG 125 Titan e o encaminhamento do adolescente à delegacia encerraram a ocorrência deste sábado. Os procedimentos policiais deverão esclarecer as circunstâncias da adulteração e a situação do veículo.
A reportagem entrou em contato com os órgãos responsáveis para solicitar informações complementares sobre o caso e aguarda retorno. O espaço permanece aberto para manifestações.
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