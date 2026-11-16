Polícia Militar foi acionada no local do acidenteReprodução: Internet
LEIA MAIS: Vídeo mostra motociclistas deitados sobre moto na ViaLagos, em Araruama.
A dinâmica, no entanto, ainda não foi confirmada oficialmente pelas autoridades. Até o momento, não foram divulgados detalhes sobre o horário exato do acidente, as condições da via ou se houve contato direto entre a motocicleta e o animal.
Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram a movimentação no trecho onde aconteceu a ocorrência. Uma viatura aparece no local, enquanto a área onde a vítima estava foi isolada e sinalizada para os procedimentos necessários.
Presença de animais nas estradas preocupa moradores
Em abril deste ano, motoristas registraram a presença de dois cavalos e duas vacas circulando pela RJ-106, a Rodovia Amaral Peixoto, nas proximidades da entrada de Praia Seca, em Araruama. Na ocasião, os animais foram vistos no acostamento e, em alguns momentos, avançando sobre a pista. O caso também gerou preocupação entre quem trafegava pelo trecho.
Outro registro envolvendo um animal de grande porte ocorreu em março, em Tamoios, distrito de Cabo Frio. Na ocasião, um ônibus atropelou um cavalo que estava solto às margens da RJ-106, na altura do condomínio Verão Vermelho 2, em Unamar. O animal ficou gravemente ferido, e moradores relataram que a presença de cavalos próximos à rodovia era frequente.
Autoridades devem esclarecer a ocorrência
Até o momento, não há confirmação oficial sobre esses pontos. O espaço permanece aberto para manifestações e atualização das informações.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.