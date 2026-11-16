Polícia Militar foi acionada no local do acidente - Reprodução: Internet

Polícia Militar foi acionada no local do acidenteReprodução: Internet

Publicado 16/11/2026 16:59





LEIA MAIS: Um motociclista morreu após um acidente registrado neste domingo (15), no bairro Itatiquara, em Araruama , na Região dos Lagos. A vítima foi identificada como Flávio Roque. Segundo informações divulgadas por familiares, ele seguia em direção a Morro Grande quando um cavalo teria atravessado repentinamente a estrada. O caso é acompanhado por moradores e reacendeu a preocupação com a presença de animais nas vias do município.LEIA MAIS: Vídeo mostra motociclistas deitados sobre moto na ViaLagos, em Araruama.

Família relata como aconteceu o acidente

De acordo com informações repassadas por um familiar, Flávio Roque trafegava pela estrada com destino a Morro Grande quando o cavalo atravessou a pista à sua frente. A situação teria provocado a colisão que terminou com a morte do motociclista.



A dinâmica, no entanto, ainda não foi confirmada oficialmente pelas autoridades. Até o momento, não foram divulgados detalhes sobre o horário exato do acidente, as condições da via ou se houve contato direto entre a motocicleta e o animal.



Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram a movimentação no trecho onde aconteceu a ocorrência. Uma viatura aparece no local, enquanto a área onde a vítima estava foi isolada e sinalizada para os procedimentos necessários.

Segundo as informações divulgadas por familiares, Flávio Roque deixa esposa e duas filhas, além de outros familiares.



Presença de animais nas estradas preocupa moradores

A reportagem busca informações junto às autoridades responsáveis para confirmar a dinâmica do acidente, as circunstâncias da morte e as providências adotadas após a ocorrência. Também aguarda esclarecimentos sobre a possível participação do cavalo e a identificação de seu proprietário.



Até o momento, não há confirmação oficial sobre esses pontos. O espaço permanece aberto para manifestações e atualização das informações.