Passeio na orla é um dos atrativos da cidade - Ascom

Passeio na orla é um dos atrativos da cidadeAscom

Publicado 18/11/2026 18:35





LEIA MAIS: A cidade de Araruama registra alta procura por hospedagem para o feriadão da Consciência Negra, celebrado nesta sexta-feira (20). Hotéis e pousadas de diferentes bairros apresentam índices de até 100% de ocupação, com estabelecimentos que já atingiram a capacidade máxima de reservas. Além do movimento turístico, a cidade terá uma programação especial com o Desfile Cívico da Consciência Negra, que reunirá 44 unidades escolares e 19 bandas na Avenida Nilo Peçanha.LEIA MAIS: Homem é encontrado morto após incêndio destruir casa em Araruama.

Na Pousada Araruama, localizada no bairro Areal, a ocupação chegou a 100%. Na Pousada Algodão da Praia, na Pontinha, o índice está em 98%. Os números indicam uma procura expressiva por hospedagem para o período, que deve movimentar diferentes regiões do município.



O Ver A Vista Hotel, no bairro Alto da Boa Vista, projeta 92% de ocupação para sexta-feira (20) e 90% para sábado (21). Já a Pousada Up Wind, em Praia Seca, registra aproximadamente 70% das vagas preenchidas. No Hotel Figueiredo, localizado no Centro, o índice informado é de cerca de 60%.



Os dados mostram que a procura não está concentrada em apenas uma região. Estabelecimentos próximos à lagoa, no Centro e em áreas de praia também registram reservas para o feriado prolongado.

Turismo deve movimentar comércio e serviços

A expectativa da administração municipal é que a chegada de visitantes tenha reflexos em diferentes atividades da economia. Além da rede hoteleira, restaurantes, quiosques, estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços estão entre os segmentos que podem receber impactos da movimentação turística.



Segundo o secretário municipal de Turismo, Lineker Vieira, os índices de ocupação demonstram o potencial de Araruama como destino turístico ao longo do ano.



“Araruama tem atrativos que encantam visitantes durante todo o ano. A expectativa positiva de ocupação para este feriado é muito importante, pois movimenta nossa rede hoteleira, fortalece o comércio e gera oportunidades para diversos setores da economia. Estamos preparados para receber os turistas e proporcionar boas experiências na cidade”, afirmou.

Lagoa e praias estão entre as opções de passeio

Entre os pontos procurados por visitantes está a Lagoa de Araruama, que reúne praias de águas tranquilas e espaços para atividades ao ar livre. A Orla Oscar Niemeyer também integra as opções de lazer, com estrutura para caminhadas, passeios de bicicleta e encontros nos quiosques.



Em Praia Seca, os atrativos incluem praias oceânicas, áreas lagunares e as salinas, que fazem parte da paisagem característica da região. O bairro também oferece alternativas para quem procura atividades ligadas ao contato com a natureza.



Outros espaços de convivência e visitação são o Botânico das Asas e a Praça Antônio Raposo. Os locais integram as opções de lazer disponíveis no município durante o feriado prolongado.



A diversidade de atrativos permite distribuir a movimentação turística por diferentes pontos da cidade, incluindo áreas de praia, espaços públicos e estabelecimentos comerciais.

Desfile terá 44 escolas e 19 bandas

Além das atividades turísticas, Araruama terá uma programação cívica nesta sexta-feira (20), feriado da Consciência Negra. O desfile será realizado na Avenida Nilo Peçanha, no Centro, a partir das 8h30, com a participação de 44 unidades escolares e 19 bandas.



As apresentações vão abordar temas relacionados à história, à ancestralidade negra e indígena e à identidade cultural do município. A programação integra as atividades do Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra, celebrado em 20 de novembro.



A data é dedicada à reflexão sobre a trajetória da população negra no Brasil, suas contribuições para a formação cultural do país e a importância do enfrentamento ao racismo.



Com estabelecimentos que já atingiram 100% de ocupação e outros com índices elevados de reservas, Araruama chega ao feriadão com expectativa de receber visitantes de diferentes localidades. A programação cívica também deve integrar o calendário de atividades do período, reunindo estudantes, bandas e público na região central.