Passeio na orla é um dos atrativos da cidadeAscom
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O Ver A Vista Hotel, no bairro Alto da Boa Vista, projeta 92% de ocupação para sexta-feira (20) e 90% para sábado (21). Já a Pousada Up Wind, em Praia Seca, registra aproximadamente 70% das vagas preenchidas. No Hotel Figueiredo, localizado no Centro, o índice informado é de cerca de 60%.
Os dados mostram que a procura não está concentrada em apenas uma região. Estabelecimentos próximos à lagoa, no Centro e em áreas de praia também registram reservas para o feriado prolongado.
Segundo o secretário municipal de Turismo, Lineker Vieira, os índices de ocupação demonstram o potencial de Araruama como destino turístico ao longo do ano.
“Araruama tem atrativos que encantam visitantes durante todo o ano. A expectativa positiva de ocupação para este feriado é muito importante, pois movimenta nossa rede hoteleira, fortalece o comércio e gera oportunidades para diversos setores da economia. Estamos preparados para receber os turistas e proporcionar boas experiências na cidade”, afirmou.
Em Praia Seca, os atrativos incluem praias oceânicas, áreas lagunares e as salinas, que fazem parte da paisagem característica da região. O bairro também oferece alternativas para quem procura atividades ligadas ao contato com a natureza.
Outros espaços de convivência e visitação são o Botânico das Asas e a Praça Antônio Raposo. Os locais integram as opções de lazer disponíveis no município durante o feriado prolongado.
A diversidade de atrativos permite distribuir a movimentação turística por diferentes pontos da cidade, incluindo áreas de praia, espaços públicos e estabelecimentos comerciais.
As apresentações vão abordar temas relacionados à história, à ancestralidade negra e indígena e à identidade cultural do município. A programação integra as atividades do Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra, celebrado em 20 de novembro.
A data é dedicada à reflexão sobre a trajetória da população negra no Brasil, suas contribuições para a formação cultural do país e a importância do enfrentamento ao racismo.
Com estabelecimentos que já atingiram 100% de ocupação e outros com índices elevados de reservas, Araruama chega ao feriadão com expectativa de receber visitantes de diferentes localidades. A programação cívica também deve integrar o calendário de atividades do período, reunindo estudantes, bandas e público na região central.
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