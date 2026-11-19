Um dos locais que foi alvo de busca e apreensão - Reprodução: Internet

Um dos locais que foi alvo de busca e apreensãoReprodução: Internet

Publicado 19/11/2026 17:54





LEIA MAIS: Duas vítimas de Araruama sofreram um prejuízo estimado em R$ 1,66 milhão após caírem no golpe do falso gerente de banco. O esquema é investigado pela Polícia Civil, que realizou, na terça-feira (17), a operação Gerente Fantasma, com 15 mandados de busca e apreensão em diferentes municípios do estado. A ação também resultou na apreensão de uma BMW X6 avaliada em aproximadamente R$ 300 mil. As apurações são conduzidas pela 118ª Delegacia de Polícia de Araruama.LEIA MAIS: Operação Cartão Fantasma prende seis por fraudes bancárias em Araruama.