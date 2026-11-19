Um dos locais que foi alvo de busca e apreensãoReprodução: Internet
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De acordo com a Polícia Civil, os investigados procuravam pessoas que mantinham dinheiro aplicado em instituições financeiras e se apresentavam como gerentes responsáveis pelas contas. A partir desse contato, afirmavam que haviam identificado movimentações fraudulentas e que seria necessário realizar procedimentos para proteger o patrimônio.
A abordagem era construída para transmitir credibilidade e convencer os clientes a transferir os próprios recursos. Sob o argumento de que estavam evitando uma fraude bancária, os suspeitos induziam as vítimas a movimentar o dinheiro para contas indicadas por eles.
O delegado titular da 118ª DP, Evaristo Pontes, explicou que os envolvidos elaboravam uma narrativa para conquistar a confiança dos clientes e conseguir acesso aos valores. A investigação busca esclarecer como cada vítima foi abordada e identificar os responsáveis pelas movimentações financeiras.
Polícia rastreia dinheiro transferido para diversas contas
Durante o trabalho investigativo, os policiais identificaram transferências bancárias destinadas a diferentes contas de pessoas físicas e jurídicas. Parte dos recursos também teria passado por contas vinculadas a empresas, o que levou os investigadores a aprofundar o rastreamento das movimentações.
Diante dos elementos reunidos, a Justiça autorizou o cumprimento dos 15 mandados de busca e apreensão, além do afastamento dos sigilos bancário e financeiro dos investigados e do bloqueio de ativos.
As medidas judiciais têm como finalidade permitir o acesso a informações sobre as operações financeiras, identificar os possíveis beneficiários dos valores e reconstruir o caminho percorrido pelo dinheiro após as transferências realizadas pelas vítimas.
Os mandados foram cumpridos em Araruama, Iguaba Grande e Saquarema, na Região dos Lagos, além de Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense, e na cidade do Rio de Janeiro.
Durante as diligências, os agentes apreenderam aparelhos celulares, computadores e uma BMW X6, avaliada em aproximadamente R$ 300 mil. Os equipamentos eletrônicos poderão fornecer informações sobre contatos, movimentações e possíveis relações entre os investigados.
A apreensão do veículo também integra as medidas adotadas durante a operação. O bloqueio de ativos autorizado pela Justiça busca preservar patrimônio que possa estar relacionado aos valores investigados e contribuir para uma eventual recuperação do dinheiro perdido.
Estabelecimento é interditado em Iguaba Grande
Além das diligências relacionadas às fraudes bancárias, a operação teve um desdobramento em Iguaba Grande. No município, os policiais identificaram irregularidades em um estabelecimento comercial, que acabou interditado.
O responsável pelo local foi preso em flagrante por furto de energia elétrica. Segundo o delegado Evaristo Pontes, a equipe identificou a prática durante as diligências e realizou a prisão no próprio estabelecimento.
A ocorrência de furto de energia foi constatada durante a operação, mas constitui uma apuração relacionada a outro fato identificado pelos policiais no decorrer dos trabalhos.
Investigação continua para identificar envolvidos
A Polícia Civil informou que as investigações permanecem em andamento. A equipe da 118ª DP trabalha para esclarecer a participação de cada suspeito, reunir novos elementos de prova e identificar todos os envolvidos no esquema.
Outro objetivo é rastrear os recursos transferidos pelas vítimas e verificar a possibilidade de recuperação dos valores. A análise das informações bancárias e dos equipamentos apreendidos deve contribuir para o aprofundamento das apurações.
Até o momento, o balanço divulgado pela Polícia Civil aponta duas vítimas de Araruama e prejuízo estimado em R$ 1,66 milhão. A investigação também procura esclarecer a utilização de contas de pessoas físicas e jurídicas na circulação dos recursos.
A operação Gerente Fantasma foi coordenada pela 118ª Delegacia de Polícia de Araruama.
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