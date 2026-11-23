Acidente provocou bloqueio dos dois sentidos da rodovia - Reprodução: Internet

Acidente provocou bloqueio dos dois sentidos da rodoviaReprodução: Internet

Publicado 23/11/2026 16:49





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O tombamento aconteceu por volta das 11h, na altura do quilômetro 28, próximo ao bairro Morro Grande e a aproximadamente três quilômetros da praça de pedágio. A carreta ficou atravessada na pista, provocando o bloqueio da circulação. Segundo o Corpo de Bombeiros, equipes do quartel de Araruama foram acionadas às 11h11. O motorista morreu ainda no local.



A ocorrência mobilizou equipes de atendimento e agentes da concessionária responsável pela administração da rodovia. A interdição afetou o deslocamento entre a Região dos Lagos e a capital fluminense em um domingo de movimento intenso por causa do encerramento do feriado prolongado. Um caminhoneiro de 46 anos morreu após a carreta que dirigia tombar na manhã deste domingo (22), na Via Lagos (RJ-124), na altura de Araruama , na Região dos Lagos. O acidente interditou os dois sentidos da rodovia durante o retorno do feriadão da Consciência Negra. A vítima foi identificada como Edson de Oliveira Pimentel, morador de São Pedro da Aldeia e conhecido entre amigos como “Soneca”.LEIA MAIS: Vídeo mostra motociclistas deitados sobre moto na ViaLagos, em Araruama. O tombamento aconteceu por volta das 11h, na altura do quilômetro 28, próximo ao bairro Morro Grande e a aproximadamente três quilômetros da praça de pedágio. A carreta ficou atravessada na pista, provocando o bloqueio da circulação. Segundo o Corpo de Bombeiros, equipes do quartel de Araruama foram acionadas às 11h11. O motorista morreu ainda no local.A ocorrência mobilizou equipes de atendimento e agentes da concessionária responsável pela administração da rodovia. A interdição afetou o deslocamento entre a Região dos Lagos e a capital fluminense em um domingo de movimento intenso por causa do encerramento do feriado prolongado.

Caminhoneiro voltava de Santa Catarina

A identificação de Edson foi divulgada nesta segunda-feira (23). Segundo informações compartilhadas nas redes sociais por um amigo e ex-companheiro de trabalho, o motorista estaria retornando de Itajaí, em Santa Catarina, quando sofreu o acidente na Via Lagos.



O amigo publicou fotografias do caminhoneiro e lamentou a morte. De acordo com o relato, os dois já haviam trabalhado juntos em uma empresa. Posteriormente, Edson passou a atuar em outro local.



Conhecido pelo apelido de “Soneca”, ele morava em São Pedro da Aldeia. A notícia da morte foi compartilhada entre amigos e colegas de profissão.

Acidente provocou interdição da rodovia

O tombamento ocorreu no sentido Região dos Lagos. A pista precisou ser totalmente interditada, enquanto os motoristas que seguiam em direção ao Rio de Janeiro também enfrentaram restrições e retenções.



No sentido Região dos Lagos, o tráfego chegou a ser desviado no quilômetro 22, após a praça de pedágio, com passagem dos veículos por Saquarema. Já no sentido Rio de Janeiro, a faixa da esquerda ficou interditada, e os veículos precisaram circular pela faixa da direita e pelo acostamento.



A carreta transportava cerca de 30 toneladas de peixe. Não houve derramamento da carga durante o acidente.





Equipes da concessionária trabalharam na remoção do veículo e na liberação das pistas. A circulação nos dois sentidos foi totalmente restabelecida às 5h20 desta segunda-feira (23), após quase 18 horas de interdição.





Circunstâncias serão apuradas

As causas do tombamento não haviam sido divulgadas até a última atualização das informações. O caso é investigado pela 118ª DP (Araruama).



Não havia informações divulgadas sobre velório e sepultamento de Edson.