Acidente provocou bloqueio dos dois sentidos da rodoviaReprodução: Internet
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O tombamento aconteceu por volta das 11h, na altura do quilômetro 28, próximo ao bairro Morro Grande e a aproximadamente três quilômetros da praça de pedágio. A carreta ficou atravessada na pista, provocando o bloqueio da circulação. Segundo o Corpo de Bombeiros, equipes do quartel de Araruama foram acionadas às 11h11. O motorista morreu ainda no local.
A ocorrência mobilizou equipes de atendimento e agentes da concessionária responsável pela administração da rodovia. A interdição afetou o deslocamento entre a Região dos Lagos e a capital fluminense em um domingo de movimento intenso por causa do encerramento do feriado prolongado.
O amigo publicou fotografias do caminhoneiro e lamentou a morte. De acordo com o relato, os dois já haviam trabalhado juntos em uma empresa. Posteriormente, Edson passou a atuar em outro local.
Conhecido pelo apelido de “Soneca”, ele morava em São Pedro da Aldeia. A notícia da morte foi compartilhada entre amigos e colegas de profissão.
No sentido Região dos Lagos, o tráfego chegou a ser desviado no quilômetro 22, após a praça de pedágio, com passagem dos veículos por Saquarema. Já no sentido Rio de Janeiro, a faixa da esquerda ficou interditada, e os veículos precisaram circular pela faixa da direita e pelo acostamento.
A carreta transportava cerca de 30 toneladas de peixe. Não houve derramamento da carga durante o acidente.
Equipes da concessionária trabalharam na remoção do veículo e na liberação das pistas. A circulação nos dois sentidos foi totalmente restabelecida às 5h20 desta segunda-feira (23), após quase 18 horas de interdição.
Circunstâncias serão apuradas
Não havia informações divulgadas sobre velório e sepultamento de Edson.
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