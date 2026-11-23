Reunião entre representantes da Defesa Civil e de equipes da Secretaria Municipal de Saúde de AraruamaAscom
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A participação da Secretaria de Saúde teve como um dos objetivos esclarecer dúvidas sobre os cuidados necessários com moradores após atendimentos e resgates em situações de emergência. O assunto foi discutido com representantes da Vigilância em Saúde e da Vigilância Sanitária, considerando a necessidade de integrar os procedimentos das equipes que atuam antes, durante e depois dessas ocorrências.
A reunião também incluiu a participação da sociedade civil nas estratégias de preparação. O trabalho de conscientização e a aproximação com as comunidades foram apontados como aspectos importantes para ampliar o alcance das orientações da Defesa Civil.
A atuação dos Núcleos Comunitários de Proteção e Defesa Civil esteve entre os assuntos apresentados. Por meio dessas iniciativas, a equipe busca aproximar as ações de prevenção dos moradores e compartilhar informações sobre como proceder diante de situações de risco.
Sheila Mendes, superintendente de Defesa Civil, destacou a importância da integração entre os setores municipais para preparar as equipes e organizar o atendimento à população.
“Essa integração é fundamental para fortalecer a prevenção e garantir que as equipes estejam preparadas para atuar de forma conjunta, sempre priorizando a segurança e o bem-estar da população”, afirmou.
Também estiveram presentes Selma Bragança, subsecretária municipal de Saúde, e Mariana Lopes Nogueira, coordenadora de Vigilância em Saúde, além de representantes das demais equipes da Secretaria de Saúde.
A presença de profissionais de diferentes áreas permitiu discutir as atribuições dos setores envolvidos e os cuidados necessários no atendimento à população em situações relacionadas a eventos climáticos.
Para Araruama, o planejamento envolve não apenas a atuação da Defesa Civil diante de ocorrências, mas também a preparação dos demais serviços municipais que podem ser necessários durante uma emergência.
A integração com a Saúde é uma das frentes desse trabalho, especialmente para organizar os cuidados com pessoas que precisem de atendimento após ocorrências climáticas, além de alinhar os procedimentos entre as equipes.
A reunião desta segunda-feira reforçou a articulação entre a Defesa Civil e a Secretaria de Saúde como parte da preparação do município para possíveis eventos climáticos. A proposta é manter os setores envolvidos alinhados para fortalecer as medidas de prevenção, o atendimento e a assistência aos moradores.
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