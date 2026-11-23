Reunião entre representantes da Defesa Civil e de equipes da Secretaria Municipal de Saúde de Araruama - Ascom

Reunião entre representantes da Defesa Civil e de equipes da Secretaria Municipal de Saúde de AraruamaAscom

Publicado 23/11/2026 19:59





LEIA MAIS: A Defesa Civil de Araruama participou, na tarde desta segunda-feira (23), de uma reunião com representantes da Secretaria Municipal de Saúde para alinhar estratégias de enfrentamento aos possíveis impactos do El Niño no município. O encontro, realizado na sede da pasta, reuniu equipes da Vigilância em Saúde e da Vigilância Sanitária e teve como foco a preparação dos serviços públicos para situações de emergência climática. A iniciativa integra as ações de prevenção aos impactos do El Niño e busca organizar a atuação conjunta dos setores responsáveis pelo atendimento à população.LEIA MAIS: Dr. Serginho anuncia megaoperação para chuvas e verão em Cabo Frio.

Durante a reunião, a Defesa Civil apresentou as atividades desenvolvidas junto aos Núcleos Comunitários de Proteção e Defesa Civil (NUPDECs), estruturas que participam do trabalho de orientação e conscientização dos moradores. Também foram compartilhadas informações sobre os procedimentos adotados pelas equipes em ocorrências relacionadas a fenômenos climáticos.



A participação da Secretaria de Saúde teve como um dos objetivos esclarecer dúvidas sobre os cuidados necessários com moradores após atendimentos e resgates em situações de emergência. O assunto foi discutido com representantes da Vigilância em Saúde e da Vigilância Sanitária, considerando a necessidade de integrar os procedimentos das equipes que atuam antes, durante e depois dessas ocorrências.

Defesa Civil e Saúde discutem atuação integrada

Outro tema abordado foi o planejamento de ações conjuntas entre as secretarias municipais. A proposta é fortalecer a comunicação e a articulação dos serviços públicos para organizar tanto as medidas preventivas quanto o atendimento e a assistência aos moradores em possíveis situações de emergência.



A reunião também incluiu a participação da sociedade civil nas estratégias de preparação. O trabalho de conscientização e a aproximação com as comunidades foram apontados como aspectos importantes para ampliar o alcance das orientações da Defesa Civil.



A atuação dos Núcleos Comunitários de Proteção e Defesa Civil esteve entre os assuntos apresentados. Por meio dessas iniciativas, a equipe busca aproximar as ações de prevenção dos moradores e compartilhar informações sobre como proceder diante de situações de risco.



Sheila Mendes, superintendente de Defesa Civil, destacou a importância da integração entre os setores municipais para preparar as equipes e organizar o atendimento à população.



“Essa integração é fundamental para fortalecer a prevenção e garantir que as equipes estejam preparadas para atuar de forma conjunta, sempre priorizando a segurança e o bem-estar da população”, afirmou.

Representantes de diferentes setores participaram

Além de Sheila Mendes, participaram do encontro Cristina Coutinho Verdan, chefe da Divisão de Fiscalização e Preservação da Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Defesa Civil e secretária-executiva do Conselho Municipal de Defesa Civil (COMDEC).



Também estiveram presentes Selma Bragança, subsecretária municipal de Saúde, e Mariana Lopes Nogueira, coordenadora de Vigilância em Saúde, além de representantes das demais equipes da Secretaria de Saúde.



A presença de profissionais de diferentes áreas permitiu discutir as atribuições dos setores envolvidos e os cuidados necessários no atendimento à população em situações relacionadas a eventos climáticos.

Preparação para possíveis eventos climáticos

O encontro ocorre em meio à preocupação com os possíveis efeitos do El Niño, fenômeno climático associado ao aquecimento anormal das águas superficiais do Oceano Pacífico Equatorial e que pode provocar alterações nos padrões de chuva e temperatura em diferentes regiões.



Para Araruama, o planejamento envolve não apenas a atuação da Defesa Civil diante de ocorrências, mas também a preparação dos demais serviços municipais que podem ser necessários durante uma emergência.



A integração com a Saúde é uma das frentes desse trabalho, especialmente para organizar os cuidados com pessoas que precisem de atendimento após ocorrências climáticas, além de alinhar os procedimentos entre as equipes.



A reunião desta segunda-feira reforçou a articulação entre a Defesa Civil e a Secretaria de Saúde como parte da preparação do município para possíveis eventos climáticos. A proposta é manter os setores envolvidos alinhados para fortalecer as medidas de prevenção, o atendimento e a assistência aos moradores.