A ocorrência foi registrada por agentes do 8º Grupamento de Polícia Ambiental durante patrulhamento - Divulgação

A ocorrência foi registrada por agentes do 8º Grupamento de Polícia Ambiental durante patrulhamentoDivulgação

Publicado 25/11/2026 19:34





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De acordo com a Polícia Militar, o flagrante foi realizado por agentes do 8º Grupamento de Polícia Ambiental (8º GPA) durante patrulhamento de rotina na localidade de Morro Grande, zona rural do município. Conforme os levantamentos da equipe no local, a retroescavadeira estava sendo utilizada em serviços de drenagem diretamente no curso d'água formado a partir de uma nascente, sem que os responsáveis apresentassem licenças ou autorizações dos órgãos ambientais competentes para executar o trabalho.



Segundo os policiais do 8º GPA, intervenções desse tipo feitas sem autorização têm potencial para alterar o caminho natural da água e provocar danos relevantes ao meio ambiente na região. Entre os impactos apontados pela corporação estão a erosão do solo, o assoreamento do leito do curso d'água e o desequilíbrio ambiental provocado pela movimentação de terra e pela circulação de maquinário pesado sobre a área.



Riscos hídricos e encaminhamento à delegacia Uma retroescavadeira foi flagrada realizando intervenções irregulares em um curso d'água originado de uma nascente na localidade de Morro Grande, em Araruama , na terça-feira (24). Durante a ação de fiscalização, policiais militares ambientais também constataram retirada de vegetação e movimentação de terra sem as devidas autorizações ambientais, o que exige atenção pela proteção de áreas sensíveis, nascentes e recursos hídricos da Região dos Lagos.LEIA MAIS: Araruama alinha ações da Saúde contra impactos do El Niño. De acordo com a Polícia Militar, o flagrante foi realizado por agentes do 8º Grupamento de Polícia Ambiental (8º GPA) durante patrulhamento de rotina na localidade de Morro Grande, zona rural do município. Conforme os levantamentos da equipe no local, a retroescavadeira estava sendo utilizada em serviços de drenagem diretamente no curso d'água formado a partir de uma nascente, sem que os responsáveis apresentassem licenças ou autorizações dos órgãos ambientais competentes para executar o trabalho.Segundo os policiais do 8º GPA, intervenções desse tipo feitas sem autorização têm potencial para alterar o caminho natural da água e provocar danos relevantes ao meio ambiente na região. Entre os impactos apontados pela corporação estão a erosão do solo, o assoreamento do leito do curso d'água e o desequilíbrio ambiental provocado pela movimentação de terra e pela circulação de maquinário pesado sobre a área.

Conforme a avaliação dos agentes que atenderam a ocorrência, a retirada de vegetação na localidade amplia ainda mais a vulnerabilidade do terreno e compromete a preservação dos recursos hídricos ligados à nascente. Segundo a Polícia Militar, a vegetação ao redor de cursos d'água exerce papel fundamental para conter o desgaste do solo, evitar o carreamento de sedimentos para a água e manter a estabilidade ambiental da área afetada.



Diante das irregularidades constatadas durante a fiscalização em Morro Grande, a ocorrência foi encaminhada pelos policiais ambientais para a 118ª Delegacia de Polícia de Araruama (118ª DP). Na unidade policial, o caso foi formalizado para o registro dos fatos e a adoção das medidas cabíveis previstas na legislação ambiental vigente.



A autoridade policial da 118ª DP dará prosseguimento às apurações para identificar quem ordenou ou executou os serviços com a retroescavadeira, verificar a extensão exata dos danos causados ao curso d'água e à vegetação e responsabilizar os envolvidos conforme o andamento do inquérito.



A reportagem tentou contato com os responsáveis pela intervenção para ouvir o outro lado, mas não conseguiu localizá-los. A reportagem também entrou em contato com a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro para obter mais detalhes sobre o andamento do caso na 118ª DP e aguarda posicionamento; o espaço segue aberto para manifestações.

