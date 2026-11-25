Agentes levaram a suspeita para a 118ª Delegacia de Polícia de Araruama - Reprodução: Internet

Agentes levaram a suspeita para a 118ª Delegacia de Polícia de AraruamaReprodução: Internet

Publicado 25/11/2026 19:51





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De acordo com a Guarda Civil Municipal, a maior parte dos itens que a mulher tentava levar sem passar pelo pagamento era composta por carnes. O atendimento da ocorrência contou com a atuação conjunta de agentes do Grupamento Tático com Motocicletas (GTM) e do Grupamento Tático Operacional (GTO), que se deslocaram até o Assaí Atacadista em Araruama para realizar a abordagem e apurar a situação relatada no local.



Após a abordagem inicial e o levantamento das informações junto aos responsáveis pelo estabelecimento e às equipes presentes, os agentes da Guarda Civil Municipal conduziram a suspeita até a 118ª Delegacia de Polícia (118ª DP) de Araruama. Na unidade policial, a ocorrência foi formalizada e apresentada à autoridade policial de plantão, que avaliou os elementos colhidos e determinou a manutenção da prisão em flagrante. A identidade da mulher não foi divulgada pelas autoridades.



Antecedentes policiais e repercussão do caso Uma mulher foi presa em flagrante na manhã de terça-feira (24) após tentar deixar o Assaí Atacadista, em Araruama , na Região dos Lagos, sem efetuar o pagamento de cerca de R$ 1 mil em mercadorias. A ocorrência teve início por volta das 11h, quando equipes da Guarda Civil Municipal (GCM) foram acionadas para atender ao caso no estabelecimento comercial, em uma intervenção que reforça a atuação das forças de segurança diante de ocorrências ligadas à subtração de produtos no comércio local.LEIA MAIS: Golpe do falso gerente causa prejuízo de R$ 1,6 milhão em Araruama. De acordo com a Guarda Civil Municipal, a maior parte dos itens que a mulher tentava levar sem passar pelo pagamento era composta por carnes. O atendimento da ocorrência contou com a atuação conjunta de agentes do Grupamento Tático com Motocicletas (GTM) e do Grupamento Tático Operacional (GTO), que se deslocaram até o Assaí Atacadista em Araruama para realizar a abordagem e apurar a situação relatada no local.Após a abordagem inicial e o levantamento das informações junto aos responsáveis pelo estabelecimento e às equipes presentes, os agentes da Guarda Civil Municipal conduziram a suspeita até a 118ª Delegacia de Polícia (118ª DP) de Araruama. Na unidade policial, a ocorrência foi formalizada e apresentada à autoridade policial de plantão, que avaliou os elementos colhidos e determinou a manutenção da prisão em flagrante. A identidade da mulher não foi divulgada pelas autoridades.

Segundo a Guarda Civil Municipal, durante a consulta aos registros policiais no curso do atendimento da ocorrência, os agentes identificaram anotações anteriores associadas à suspeita envolvendo registros de furto e roubo. A verificação do histórico nos sistemas policiais integrou o conjunto de informações repassadas na apresentação do caso na delegacia, onde os procedimentos legais prosseguiram sob responsabilidade da Polícia Civil.



Nesta quarta-feira (25), novas imagens passaram a circular mostrando a chegada da mulher à 118ª Delegacia de Polícia sob escolta da equipe da Guarda Civil Municipal que atendeu ao chamado. O registro reforça o acompanhamento visual do encaminhamento da suspeita após a prisão em flagrante efetuada no supermercado.



A reportagem não conseguiu localizar a defesa da suspeita para comentar a prisão em flagrante e as acusações; o espaço segue aberto para manifestação. A reportagem também entrou em contato com a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro para obter mais detalhes sobre o andamento do inquérito e a situação da detida na 118ª DP e aguarda posicionamento.