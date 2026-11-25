Agentes levaram a suspeita para a 118ª Delegacia de Polícia de AraruamaReprodução: Internet
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De acordo com a Guarda Civil Municipal, a maior parte dos itens que a mulher tentava levar sem passar pelo pagamento era composta por carnes. O atendimento da ocorrência contou com a atuação conjunta de agentes do Grupamento Tático com Motocicletas (GTM) e do Grupamento Tático Operacional (GTO), que se deslocaram até o Assaí Atacadista em Araruama para realizar a abordagem e apurar a situação relatada no local.
Após a abordagem inicial e o levantamento das informações junto aos responsáveis pelo estabelecimento e às equipes presentes, os agentes da Guarda Civil Municipal conduziram a suspeita até a 118ª Delegacia de Polícia (118ª DP) de Araruama. Na unidade policial, a ocorrência foi formalizada e apresentada à autoridade policial de plantão, que avaliou os elementos colhidos e determinou a manutenção da prisão em flagrante. A identidade da mulher não foi divulgada pelas autoridades.
Antecedentes policiais e repercussão do caso
Nesta quarta-feira (25), novas imagens passaram a circular mostrando a chegada da mulher à 118ª Delegacia de Polícia sob escolta da equipe da Guarda Civil Municipal que atendeu ao chamado. O registro reforça o acompanhamento visual do encaminhamento da suspeita após a prisão em flagrante efetuada no supermercado.
A reportagem não conseguiu localizar a defesa da suspeita para comentar a prisão em flagrante e as acusações; o espaço segue aberto para manifestação. A reportagem também entrou em contato com a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro para obter mais detalhes sobre o andamento do inquérito e a situação da detida na 118ª DP e aguarda posicionamento.
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