Toni Garrido - Reprodução: Internet

Toni GarridoReprodução: Internet

Publicado 26/11/2026 13:51

O cantor Toni Garrido vai se apresentar em Araruama , na Região dos Lagos, no dia 31 de dezembro, integrando a programação da virada para o Réveillon 2027. A apresentação terá entrada gratuita para moradores e turistas, o que amplia o atrativo turístico e cultural da cidade durante o encerramento do ano e ajuda a movimentar a rede de serviços e o comércio local. O show já está confirmado na agenda de eventos divulgada pelo artista.

Tradicionalmente, a estrutura de eventos da virada em Araruama costuma ser concentrada em dois pontos principais do município: a Praça de Eventos da Pontinha e o Calçadão Cultural, localizado no distrito de Praia Seca. Nessas ocasiões, o público acompanha apresentações musicais e a queima de fogos lançados de balsas posicionadas na lagoa de Araruama.

Conforme as informações divulgadas sobre os preparativos, a prefeitura ainda vai confirmar os locais oficiais da programação deste ano, o horário exato do show de Toni Garrido e o esquema de segurança, trânsito e ordenamento preparado para a festa. A definição desses detalhes é aguardada por quem planeja acompanhar a virada na cidade ou organizar deslocamentos entre os bairros e distritos.

Expectativa para a virada do ano

A confirmação do nome de Toni Garrido na programação de fim de ano reforça a aposta em atrações musicais de alcance nacional para a celebração em Araruama. Por se tratar de um evento aberto ao público, sem cobrança de ingressos, a expectativa é de que moradores do município e visitantes de outras localidades acompanhem a festa da virada.

Enquanto os detalhes operacionais não são fechados pelo poder público municipal, quem pretende participar da comemoração deve ficar atento às próximas atualizações sobre o ponto exato da apresentação, os horários das atrações e eventuais alterações no fluxo de veículos e pedestres nas áreas de evento.

Trajetória e sucessos musicais

Nascido em Belford Roxo, na Baixada Fluminense, Antônio Bento da Silva Filho começou sua trajetória na música na década de 1980, acumulando passagens por bandas de reggae como Bel e Cidade Negra. Ele assumiu os vocais do Cidade Negra em 1994, fase em que o grupo conquistou projeção nacional e internacional e marcou gerações com sua identidade sonora.

Ao longo da carreira à frente da banda e também em projetos solo, o cantor gravou músicas conhecidas do público brasileiro, entre elas Girassol, A Estrada, O Erê, Pensamento e Firmamento. Para além da presença nos palcos e das gravações musicais, Toni Garrido também desenvolve trabalhos como ator e apresentador na televisão e no cinema, ampliando sua atuação artística em diferentes formatos.