Toni GarridoReprodução: Internet
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Cantor apresenta sucessos na virada de 31 de dezembro na Região dos Lagos, com acesso livre para o público local e visitantes da cidade
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Defesa Civil reuniu equipes da Vigilância em Saúde e Sanitária para discutir prevenção, atendimento e assistência à população
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Edson, conhecido como "Soneca", tinha 46 anos, morava em São Pedro da Aldeia e voltava de Santa Catarina quando sofreu o acidente em Araruama
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