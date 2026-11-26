Drogas e simulacro de arma apreendidos durante a ocorrência Polícia Militar
PM apreende mais de 500 porções de drogas e réplica de arma em Araruama
Suspeitos fugiram pulando muros no bairro Mutirão e abandonaram mochila com entorpecentes durante patrulhamento de rotina
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Toni Garrido faz show gratuito no Réveillon 2027 em Araruama
Cantor apresenta sucessos na virada de 31 de dezembro na Região dos Lagos, com acesso livre para o público local e visitantes da cidade
Mulher é presa em flagrante após tentar sair sem pagar em Araruama
Suspeita foi detida com cerca de R$ 1 mil em mercadorias no Assaí Atacadista na terça (24); Guarda Municipal apontou passagens por furto e roubo
Retroescavadeira faz obra irregular em curso d'água em Araruama
Polícia Ambiental flagrou retirada de vegetação e movimentação de terra sem licença no Morro Grande; caso foi levado à 118ª DP
Araruama alinha ações da Saúde contra impactos do El Niño
Defesa Civil reuniu equipes da Vigilância em Saúde e Sanitária para discutir prevenção, atendimento e assistência à população
Caminhoneiro morre após carreta tombar na Via Lagos, em Araruama
Edson, conhecido como "Soneca", tinha 46 anos, morava em São Pedro da Aldeia e voltava de Santa Catarina quando sofreu o acidente em Araruama
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