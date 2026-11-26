Drogas e simulacro de arma apreendidos durante a ocorrência - Polícia Militar

Drogas e simulacro de arma apreendidos durante a ocorrência Polícia Militar

Publicado 26/11/2026 14:15

Mais de 500 porções de drogas e um simulacro de arma de fogo foram apreendidos pela Polícia Militar nesta quarta-feira (25), no bairro Mutirão, em Araruama . O material ilícito foi recolhido por agentes do 42º Batalhão de Polícia Militar (BPM) depois que dois suspeitos fugiram ao perceberem a aproximação da equipe durante um patrulhamento na região, interrompendo a movimentação do tráfico na localidade.

De acordo com a Polícia Militar, os policiais realizavam rondas ostensivas pelo bairro quando avistaram a dupla em atitude suspeita, sendo que um dos homens carregava uma mochila preta. Ao notarem a presença da viatura policial, os dois indivíduos correram e conseguiram escapar pulando os muros de imóveis vizinhos. As equipes fizeram buscas intensivas pelo perímetro para tentar localizar os envolvidos, mas nenhum suspeito foi capturado durante a diligência.

Durante a varredura realizada nas imediações do ponto onde a dupla havia sido vista, os agentes encontraram a mochila preta abandonada pelos fugitivos. A localização da bolsa permitiu a retirada de uma grande quantidade de entorpecentes que seria comercializada no município da Região dos Lagos, além de equipamentos utilizados na preparação e intimidação ligadas à atividade criminosa.

Material apreendido e registro na delegacia

Conforme o registro oficial da ocorrência policial, dentro da mochila havia 347 cápsulas de cocaína, 165 pedras de crack, 33 porções de maconha, 13 unidades de skank e aproximadamente 150 gramas da mesma substância. Além das diferentes variedades de drogas fracionadas e a granel, os policiais militares também encontraram uma balança digital de precisão e uma réplica de arma de fogo no interior da bolsa.

Todo o material recolhido pela equipe do 42º BPM foi encaminhado para a 118ª Delegacia de Polícia (118ª DP), em Araruama, onde a ocorrência foi formalizada e apresentada à autoridade policial de plantão para o registro da apreensão e a adoção das medidas cabíveis de investigação. A atuação preventiva das equipes de patrulhamento busca reduzir a circulação de entorpecentes e ampliar a sensação de segurança para os moradores dos bairros residenciais da cidade.

A reportagem entrou em contato com a Polícia Civil para obter informações atualizadas sobre o andamento das investigações e eventuais diligências para identificar os suspeitos que fugiram durante a abordagem, e aguarda retorno. Como os dois homens que escaparam não tiveram as identidades divulgadas pelas autoridades policiais até o momento, não foi possível localizar os envolvidos ou suas defesas para comentar o caso, permanecendo o espaço aberto para manifestação.