A prefeita de Araruama, Daniela Soares (PL) e deputado estadual eleito Vantiol Martins (PSB) - Foto: Ascom

A prefeita de Araruama, Daniela Soares (PL) e deputado estadual eleito Vantiol Martins (PSB)Foto: Ascom

Publicado 26/11/2026 18:27

Conversando sobre os projetos futuros para Araruama Foto: Ascom

Rodovias estaduais, pedágio e balneabilidade

Articulação com o estado garantida com projetos de pavimentação e melhorias para a Região Foto: Ascom

Articulação regional e próximos passos

Durante a conversa, Vantoil Martins apresentou prioridades do mandato para o Estado do Rio de Janeiro e para a Região dos Lagos. O parlamentar citou a necessidade de recuperar rodovias estaduais com trechos esburacados, além de executar serviços de roçada, iluminação e sinalização viária. A agenda incluiu ainda a discussão sobre a revisão do contrato de concessão e do valor da tarifa de pedágio na região.Outro ponto destacado pelo deputado estadual eleito envolve a recuperação da balneabilidade da laguna de Araruama. O encontro abordou também preocupações referentes à alta temporada turística no litoral fluminense, com menções às concessionárias Prolagos e Enel Brasil.A prefeita Daniela Soares ressaltou o diálogo com o parlamentar eleito sobre iniciativas para Araruama, Iguaba Grande e cidades vizinhas. Segundo a gestora municipal, a aproximação busca acelerar projetos de interesse comum e ampliar o atendimento às demandas da população local.Vantoil Martins afirmou que o mandato vai atuar em parceria com os municípios da Região dos Lagos para acompanhar políticas públicas e estruturar encaminhamentos junto ao Poder Executivo estadual. As partes pretendem dar sequência às tratativas com prefeituras da região e com representantes do governo estadual para definir etapas e prazos das ações discutidas.