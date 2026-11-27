Reunião de apresentação do Núcleo de Segurança do PacienteFoto: Secom
O Núcleo de Segurança do Paciente concentra um conjunto estruturado de ações voltadas à prevenção de riscos assistenciais e à adoção de boas práticas que protejam o cidadão em todas as etapas do cuidado hospitalar e ambulatorial. Embora a criação dessa estrutura não seja uma exigência legal obrigatória para todos os perfis de unidades hospitalares, a administração municipal aponta a medida como um avanço estratégico na organização e na qualificação dos serviços públicos de saúde.
Padronização de protocolos e seis metas essenciais
De acordo com o superintendente de Enfermagem do município, Jorge de Sousa, a nova estrutura permitirá consolidar uma identidade única para os serviços de Saúde de Araruama, assegurando que protocolos e procedimentos técnicos sejam seguidos de maneira integrada por todas as equipes. “É um ganho muito grande para o município. A gente passa a ter uma linguagem universal, com os mesmos protocolos e métodos de segurança em todas as unidades. O paciente vai encontrar os mesmos padrões de identificação, prevenção de riscos e cuidados, independentemente de onde for atendido. Isso traz mais segurança para os procedimentos e fortalece a qualidade da assistência”, destacou o gestor.
Entre as diretrizes centrais que passam a nortear o trabalho das equipes estão as seis metas internacionais essenciais de segurança do paciente:
Identificação correta: Conferência rigorosa dos dados do paciente antes de qualquer procedimento ou exame.
Comunicação efetiva: Troca clara e padronizada de informações clínicas entre os profissionais de saúde.
Segurança medicamentosa: Controle estrito na prescrição, dispensação e administração de medicamentos.
Cirurgia segura: Verificação sistemática de protocolos antes, durante e após intervenções cirúrgicas.
Prevenção de infecções: Higienização rigorosa e barreiras sanitárias para evitar contaminações hospitalares.
Prevenção de lesões por pressão: Monitoramento e cuidados preventivos com pacientes acamados ou com mobilidade reduzida.
Cronograma de expansão para toda a rede municipal
O funcionamento do núcleo atuará de forma diretamente integrada à Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH), contando com representantes designados de cada unidade de saúde para participar de reuniões periódicas de monitoramento e melhoria contínua. A meta é que os indicadores sejam auditados constantemente para corrigir eventuais falhas operacionais antes que gerem impactos aos usuários.
Segundo o cronograma detalhado pela Superintendência de Enfermagem, os documentos técnicos já foram finalizados no hospital de referência e a capacitação das equipes começa imediatamente. “A implantação já começou pelo Hospital Municipal Jaqueline Prates, onde os protocolos foram elaborados e estão prontos para ser colocados em prática. Na próxima semana, iniciaremos os treinamentos com representantes das unidades, que serão multiplicadores dessas ações em toda a rede. Nossa expectativa é que, nos próximos dois a três meses, todas as unidades estejam trabalhando com os mesmos protocolos, materiais de orientação e uma rotina de acompanhamento das metas de segurança do paciente”, concluiu Jorge de Sousa.
Posicionamento e o outro lado
A reportagem entrou em contato com a assessoria de comunicação da Prefeitura de Araruama e com a Secretaria Municipal de Saúde para obter informações adicionais sobre a lista completa das unidades básicas e de pronto atendimento que receberão os treinamentos na próxima semana, e aguarda retorno oficial; o espaço segue inteiramente aberto para manifestações.
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