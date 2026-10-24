Município registrou, nos primeiros nove meses de 2026, mais ocorrências do que em todo o ano anteriorFoto: Reprodução/DPRJ
Atualmente, Areal, que tem 11.828 habitantes, segundo o Censo Demográfico de 2022, não possui uma delegacia própria. Os moradores dependem dos serviços da 108ª Delegacia de Polícia, localizada em Três Rios, que também atende à população de Comendador Levy Gasparian.
A distância entre os centros urbanos de Areal e Três Rios varia de 26 a 29 quilômetros. O deslocamento de ida e volta pode chegar a aproximadamente 58 quilômetros, sem considerar eventuais viagens adicionais, o tempo de espera pelo transporte público e a necessidade de comparecer mais de uma vez à unidade policial.
Para a Defensoria, essa situação pode dificultar o acesso aos serviços da Polícia Civil, principalmente para pessoas de baixa renda, moradores de áreas rurais, idosos, pessoas com deficiência e quem não possui veículo particular. A instituição também aponta preocupação com casos de violência doméstica e familiar, violência sexual e ameaças, nos quais as dificuldades de deslocamento podem comprometer o acolhimento das vítimas e o andamento das investigações.
O documento ressalta que, embora o registro eletrônico de determinadas ocorrências facilite o acesso aos serviços policiais, a modalidade não substitui integralmente o atendimento presencial nem a estrutura necessária ao exercício das funções de polícia judiciária.
"Inexiste segurança pública se os serviços do Estado não estiverem acessíveis à população. Não basta que haja uma delegacia responsável pelo atendimento de determinado município se, na prática, as dificuldades de deslocamento acabam limitando o acesso. A instalação de uma unidade em Areal representa um passo importante para ampliar a cobertura territorial da Polícia Civil e garantir uma prestação de serviços públicos mais próxima das necessidades da população", destaca o defensor público Marcos Paulo Dutra Santos, coordenador de defesa dos direitos humanos da DPRJ.
Registros de ocorrência superam anos anteriores
A Defensoria também comparou os números de Areal com os de cinco municípios fluminenses menos populosos que possuem delegacias próprias: Duas Barras, Trajano de Moraes, Santa Maria Madalena, Rio das Flores e São Sebastião do Alto. Entre janeiro e setembro de 2026, todas essas cidades apresentaram números de registros inferiores aos de Areal.
Segundo a instituição, os dados reforçam a necessidade de ampliar a cobertura territorial da Polícia Civil, levando em consideração a demanda por atendimento, as características geográficas e as dificuldades enfrentadas pelos moradores.
"Os dados demonstram que Areal apresenta uma demanda significativa pelos serviços da Polícia Civil, inclusive superior à de municípios menos populosos que já contam com delegacias próprias. A recomendação busca transformar esse diagnóstico em providências concretas, com planejamento, definição de responsabilidades e prazos para implantação da unidade. Nossa prioridade é construir uma solução pela via extrajudicial, mas, caso não haja avanços efetivos, a Defensoria poderá adotar as medidas judiciais cabíveis", afirma o defensor público Lucas Nunes, subcoordenador de defesa dos direitos humanos da DPRJ.
Governo tem até 180 dias para instalar unidade
Em até 60 dias, deverão ser demonstradas as providências para definir e disponibilizar o imóvel que abrigará a unidade, dimensionar o efetivo policial e obter os equipamentos e recursos necessários ao funcionamento.
A Defensoria recomenda que a delegacia seja instalada e entre em funcionamento em até 180 dias, com estrutura física adequada, efetivo policial e equipamentos suficientes para atender à população. Até a implantação, o órgão também solicita medidas provisórias para ampliar o acesso dos moradores aos serviços da Polícia Civil.
Caso os prazos não possam ser cumpridos, o Estado deverá apresentar justificativa técnica e administrativa, acompanhada de documentos comprobatórios e de uma proposta de cronograma alternativo.
A DPRJ informou que acompanhará as providências adotadas pelo governo estadual. Se não houver respostas fundamentadas ou medidas efetivas para atender à recomendação, a instituição poderá recorrer à Justiça.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.