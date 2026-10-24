Município registrou, nos primeiros nove meses de 2026, mais ocorrências do que em todo o ano anterior - Foto: Reprodução/DPRJ

Município registrou, nos primeiros nove meses de 2026, mais ocorrências do que em todo o ano anteriorFoto: Reprodução/DPRJ

Publicado 24/10/2026 13:36





Atualmente, Areal, que tem 11.828 habitantes, segundo o Censo Demográfico de 2022, não possui uma delegacia própria. Os moradores dependem dos serviços da 108ª Delegacia de Polícia, localizada em Três Rios, que também atende à população de Comendador Levy Gasparian.



A distância entre os centros urbanos de Areal e Três Rios varia de 26 a 29 quilômetros. O deslocamento de ida e volta pode chegar a aproximadamente 58 quilômetros, sem considerar eventuais viagens adicionais, o tempo de espera pelo transporte público e a necessidade de comparecer mais de uma vez à unidade policial.



Para a Defensoria, essa situação pode dificultar o acesso aos serviços da Polícia Civil, principalmente para pessoas de baixa renda, moradores de áreas rurais, idosos, pessoas com deficiência e quem não possui veículo particular. A instituição também aponta preocupação com casos de violência doméstica e familiar, violência sexual e ameaças, nos quais as dificuldades de deslocamento podem comprometer o acolhimento das vítimas e o andamento das investigações.



O documento ressalta que, embora o registro eletrônico de determinadas ocorrências facilite o acesso aos serviços policiais, a modalidade não substitui integralmente o atendimento presencial nem a estrutura necessária ao exercício das funções de polícia judiciária.



"Inexiste segurança pública se os serviços do Estado não estiverem acessíveis à população. Não basta que haja uma delegacia responsável pelo atendimento de determinado município se, na prática, as dificuldades de deslocamento acabam limitando o acesso. A instalação de uma unidade em Areal representa um passo importante para ampliar a cobertura territorial da Polícia Civil e garantir uma prestação de serviços públicos mais próxima das necessidades da população", destaca o defensor público Marcos Paulo Dutra Santos, coordenador de defesa dos direitos humanos da DPRJ. A Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro (DPRJ) recomendou ao Governo do Estado a instalação de uma delegacia da Polícia Civil em Areal , na Região Centro-Sul Fluminense. O documento foi encaminhado na terça-feira (20) ao governador e ao secretário de Estado de Polícia Civil, com prazos para apresentação de um plano de implantação e adoção das medidas necessárias ao funcionamento da unidade.Atualmente, Areal, que tem 11.828 habitantes, segundo o Censo Demográfico de 2022, não possui uma delegacia própria. Os moradores dependem dos serviços da 108ª Delegacia de Polícia, localizada em Três Rios, que também atende à população de Comendador Levy Gasparian.A distância entre os centros urbanos de Areal e Três Rios varia de 26 a 29 quilômetros. O deslocamento de ida e volta pode chegar a aproximadamente 58 quilômetros, sem considerar eventuais viagens adicionais, o tempo de espera pelo transporte público e a necessidade de comparecer mais de uma vez à unidade policial.Para a Defensoria, essa situação pode dificultar o acesso aos serviços da Polícia Civil, principalmente para pessoas de baixa renda, moradores de áreas rurais, idosos, pessoas com deficiência e quem não possui veículo particular. A instituição também aponta preocupação com casos de violência doméstica e familiar, violência sexual e ameaças, nos quais as dificuldades de deslocamento podem comprometer o acolhimento das vítimas e o andamento das investigações.O documento ressalta que, embora o registro eletrônico de determinadas ocorrências facilite o acesso aos serviços policiais, a modalidade não substitui integralmente o atendimento presencial nem a estrutura necessária ao exercício das funções de polícia judiciária."Inexiste segurança pública se os serviços do Estado não estiverem acessíveis à população. Não basta que haja uma delegacia responsável pelo atendimento de determinado município se, na prática, as dificuldades de deslocamento acabam limitando o acesso. A instalação de uma unidade em Areal representa um passo importante para ampliar a cobertura territorial da Polícia Civil e garantir uma prestação de serviços públicos mais próxima das necessidades da população", destaca o defensor público Marcos Paulo Dutra Santos, coordenador de defesa dos direitos humanos da DPRJ.

Registros de ocorrência superam anos anteriores

A recomendação também considera os dados do Instituto de Segurança Pública (ISP), que apontam aumento nos registros de ocorrência em Areal. Em 2024, foram contabilizados 397 registros, enquanto, em 2025, o número chegou a 432. Entre janeiro e setembro de 2026, o município já havia registrado 441 ocorrências, superando o total dos dois anos anteriores.



A Defensoria também comparou os números de Areal com os de cinco municípios fluminenses menos populosos que possuem delegacias próprias: Duas Barras, Trajano de Moraes, Santa Maria Madalena, Rio das Flores e São Sebastião do Alto. Entre janeiro e setembro de 2026, todas essas cidades apresentaram números de registros inferiores aos de Areal.



Segundo a instituição, os dados reforçam a necessidade de ampliar a cobertura territorial da Polícia Civil, levando em consideração a demanda por atendimento, as características geográficas e as dificuldades enfrentadas pelos moradores.



"Os dados demonstram que Areal apresenta uma demanda significativa pelos serviços da Polícia Civil, inclusive superior à de municípios menos populosos que já contam com delegacias próprias. A recomendação busca transformar esse diagnóstico em providências concretas, com planejamento, definição de responsabilidades e prazos para implantação da unidade. Nossa prioridade é construir uma solução pela via extrajudicial, mas, caso não haja avanços efetivos, a Defensoria poderá adotar as medidas judiciais cabíveis", afirma o defensor público Lucas Nunes, subcoordenador de defesa dos direitos humanos da DPRJ.

Governo tem até 180 dias para instalar unidade



A Recomendação nº 02/2026 estabelece que o Governo do Estado e a Secretaria de Estado de Polícia Civil apresentem, em até 30 dias, uma resposta formal e fundamentada, acompanhada de um plano de implantação da delegacia. O planejamento deverá especificar os órgãos responsáveis, as etapas de execução, as necessidades de pessoal e materiais, a previsão orçamentária e o cronograma.



Em até 60 dias, deverão ser demonstradas as providências para definir e disponibilizar o imóvel que abrigará a unidade, dimensionar o efetivo policial e obter os equipamentos e recursos necessários ao funcionamento.



A Defensoria recomenda que a delegacia seja instalada e entre em funcionamento em até 180 dias, com estrutura física adequada, efetivo policial e equipamentos suficientes para atender à população. Até a implantação, o órgão também solicita medidas provisórias para ampliar o acesso dos moradores aos serviços da Polícia Civil.



Caso os prazos não possam ser cumpridos, o Estado deverá apresentar justificativa técnica e administrativa, acompanhada de documentos comprobatórios e de uma proposta de cronograma alternativo.



A DPRJ informou que acompanhará as providências adotadas pelo governo estadual. Se não houver respostas fundamentadas ou medidas efetivas para atender à recomendação, a instituição poderá recorrer à Justiça.