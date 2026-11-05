Bairro Alberto Torres recebeu o Nupdec - Foto: PMA

Bairro Alberto Torres recebeu o NupdecFoto: PMA

Publicado 05/11/2026 13:26





A atividade foi realizada na Escola Municipal de Alberto Torres e promovida pela Secretaria Municipal de Defesa Civil. Com a formação, a proposta é ampliar a participação dos moradores nas estratégias de proteção comunitária, permitindo que a própria população esteja mais preparada para reconhecer ameaças e adotar medidas de segurança antes e durante situações de emergência.



Os integrantes dos núcleos recebem orientações para atuar de maneira voluntária, colaborando com a identificação de problemas que possam representar riscos à comunidade e com a disseminação de informações preventivas. A iniciativa também busca fortalecer a organização dos moradores, de modo que as ações de resposta sejam realizadas de forma coordenada e segura. Moradores do bairro Alberto Torres, em Areal , participaram nesta terça-feira (3) da aula inaugural de formação do segundo Núcleo Comunitário de Proteção e Defesa Civil (NUPDEC) do município. A iniciativa tem como objetivo capacitar voluntários para identificar situações de risco, contribuir com ações preventivas e auxiliar na resposta a possíveis emergências, especialmente em comunidades vulneráveis a desastres.A atividade foi realizada na Escola Municipal de Alberto Torres e promovida pela Secretaria Municipal de Defesa Civil. Com a formação, a proposta é ampliar a participação dos moradores nas estratégias de proteção comunitária, permitindo que a própria população esteja mais preparada para reconhecer ameaças e adotar medidas de segurança antes e durante situações de emergência.Os integrantes dos núcleos recebem orientações para atuar de maneira voluntária, colaborando com a identificação de problemas que possam representar riscos à comunidade e com a disseminação de informações preventivas. A iniciativa também busca fortalecer a organização dos moradores, de modo que as ações de resposta sejam realizadas de forma coordenada e segura.

Município prevê implantação de três núcleos

A formação do grupo em Alberto Torres representa a segunda etapa de um projeto que prevê a implantação de pelo menos três Núcleos Comunitários de Proteção e Defesa Civil em Areal. O primeiro começou a ser estruturado em junho deste ano, no bairro Amazonas. A escolha das localidades considera a presença de comunidades situadas em áreas de risco.



A criação dos NUPDECs é resultado de um acordo de cooperação técnica entre o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), a Prefeitura de Areal e o Instituto de Direito Coletivo (IDC). A parceria estabelece a formação dos núcleos como estratégia para ampliar a prevenção de desastres e aproximar as ações da Defesa Civil da realidade dos moradores.



O Ministério Público participou da aula inaugural por meio da 2ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva do Núcleo Três Rios. Durante a abertura, o promotor de Justiça André Dickstein ressaltou a importância da preparação das comunidades para enfrentar situações de risco.



Segundo ele, a formação dos núcleos contribui para fortalecer a prevenção de desastres e preparar os moradores para agir de maneira organizada e segura diante de possíveis ocorrências.



A expectativa é que a capacitação dos voluntários amplie a capacidade de mobilização das comunidades e contribua para reduzir os impactos de eventos adversos, por meio da identificação antecipada de ameaças e da adoção de medidas preventivas.