Município tem 34 anos e busca espaço dentro do turismo do interior do Rio de Janeiro - Foto: PMA

Município tem 34 anos e busca espaço dentro do turismo do interior do Rio de JaneiroFoto: PMA

Publicado 13/11/2026 19:40

Localizada na Região Centro-Sul Fluminense, a aproximadamente 100 quilômetros da capital do Rio de Janeiro, Areal vem ganhando espaço no mapa turístico do Estado. Conhecida como Capital da Uva , a cidade aposta na produção de vinhos, no turismo rural e em empreendimentos temáticos para atrair visitantes interessados em experiências que vão além dos destinos tradicionais da serra.





Com 11.828 habitantes, segundo o Censo 2022 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o município ocupa uma área de aproximadamente 110,7 quilômetros quadrados. Apesar de pequeno em extensão e população, Areal reúne atrativos históricos, culturais e naturais, além de uma atividade vitivinícola que vem ganhando força nos últimos anos.



A história da cidade está diretamente relacionada aos antigos caminhos utilizados por viajantes e tropeiros entre Minas Gerais e o interior fluminense. No fim do século XVIII e início do século XIX, havia às margens do Rio Piabanha uma pequena praia de areia utilizada como ponto de parada e troca de animais. O local passou a ser conhecido como "Areal", denominação que acabou dando origem ao nome do município.



A região também foi marcada pela construção da Estrada União e Indústria, importante ligação rodoviária entre Petrópolis e Juiz de Fora, em Minas Gerais. O desenvolvimento das fazendas e do comércio contribuiu para a formação do povoado. LEIA MAIS: Três Rios se consolida como polo econômico do Centro-Sul Fluminense Com 11.828 habitantes, segundo o Censo 2022 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o município ocupa uma área de aproximadamente 110,7 quilômetros quadrados. Apesar de pequeno em extensão e população, Areal reúne atrativos históricos, culturais e naturais, além de uma atividade vitivinícola que vem ganhando força nos últimos anos.A história da cidade está diretamente relacionada aos antigos caminhos utilizados por viajantes e tropeiros entre Minas Gerais e o interior fluminense. No fim do século XVIII e início do século XIX, havia às margens do Rio Piabanha uma pequena praia de areia utilizada como ponto de parada e troca de animais. O local passou a ser conhecido como "Areal", denominação que acabou dando origem ao nome do município.A região também foi marcada pela construção da Estrada União e Indústria, importante ligação rodoviária entre Petrópolis e Juiz de Fora, em Minas Gerais. O desenvolvimento das fazendas e do comércio contribuiu para a formação do povoado.

Inicialmente, Areal pertenceu a Paraíba do Sul, como distrito, e posteriormente passou à condição de distrito de Três Rios, em 1938. Após mobilizações de moradores em diferentes décadas, a emancipação político-administrativa foi conquistada em 10 de abril de 1992.

Capital da Uva e crescimento do enoturismo

Nos últimos anos, um dos principais movimentos de transformação da cidade está relacionado à produção de uvas e vinhos. O reconhecimento como Capital da Uva do Estado do Rio de Janeiro veio com a Lei Estadual nº 9.388/2021, sancionada pelo governo estadual.



A atividade vem se consolidando como uma alternativa econômica e também como uma aposta para o turismo. Vinhedos, vinícolas, espaços de degustação e empreendimentos com propostas arquitetônicas inspiradas em regiões europeias passaram a integrar a paisagem local.



Um dos exemplos é o Borgo del Vino, projeto inspirado nas vilas da Toscana, na Itália, que reúne vinhedos e ambientes temáticos. A proposta é oferecer experiências que combinam contato com a produção de vinhos, gastronomia e contemplação das paisagens.



A cidade também conta com empreendimentos como a Vinícola Vale dos Desejos e a Vinícola DiBento. Esta última, além da produção própria, vem ampliando sua atuação no apoio a outros produtores da região, contribuindo para o fortalecimento da cadeia vitivinícola.



Em maio de 2026, representantes do Governo do Estado e da Emater-Rio realizaram uma visita técnica ao município para acompanhar iniciativas de enocultura e enoturismo. A agenda incluiu visitas a produtores e ao Quilombo Boa Esperança, com o objetivo de identificar oportunidades de expansão da atividade e geração de renda para famílias rurais.

Patrimônio histórico e atrações naturais





Outro ponto de interesse é a antiga Estação Ferroviária de Alberto Torres, inaugurada em 1886. O espaço fez parte da expansão ferroviária que conectava a região a Petrópolis e, atualmente, abriga um minimuseu e uma biblioteca.



Entre os atrativos religiosos estão a Matriz Nossa Senhora das Dores, cuja construção começou a ser organizada em 1890, e as capelas de



A cidade também guarda uma curiosidade histórica: o Túmulo do Sargento-Mor, conhecido por sua construção vertical, que chama a atenção de visitantes interessados no patrimônio local.



Para quem prefere atividades ao ar livre, as estradas ecoturísticas oferecem possibilidades de caminhadas, mountain bike, montanhismo, passeios de bicicleta e trilhas off-road. Entre os percursos estão as trilhas do Quilombo Boa Esperança, do Caminho do Novo Mundo e da Represa do Morro Grande.

Além dos vinhedos, Areal preserva construções e monumentos que ajudam a contar a história da ocupação da região. Um dos destaques é a Ponte de Sant'Ana, construída em 1860 pela Companhia União e Indústria. A estrutura integra o conjunto histórico da antiga estrada que ligava Petrópolis a Juiz de Fora e representa um importante marco do desenvolvimento rodoviário brasileiro.Outro ponto de interesse é a antiga Estação Ferroviária de Alberto Torres, inaugurada em 1886. O espaço fez parte da expansão ferroviária que conectava a região a Petrópolis e, atualmente, abriga um minimuseu e uma biblioteca.Entre os atrativos religiosos estão a Matriz Nossa Senhora das Dores, cuja construção começou a ser organizada em 1890, e as capelas de Santa Rita , Nossa Senhora do Carmo e São Silvestre.A cidade também guarda uma curiosidade histórica: o Túmulo do Sargento-Mor, conhecido por sua construção vertical, que chama a atenção de visitantes interessados no patrimônio local.Para quem prefere atividades ao ar livre, as estradas ecoturísticas oferecem possibilidades de caminhadas, mountain bike, montanhismo, passeios de bicicleta e trilhas off-road. Entre os percursos estão as trilhas do Quilombo Boa Esperança, do Caminho do Novo Mundo e da Represa do Morro Grande.

Quilombo Boa Esperança preserva tradições







Com o passar das gerações, o local se consolidou como uma comunidade tradicional. Desde 2010, os moradores buscam a titulação das terras como remanescentes de quilombo, tendo recebido o reconhecimento por autodefinição da Fundação Cultural Palmares em 2013.



Além da importância histórica e cultural, a comunidade possui potencial para o turismo de experiência, com destaque para a gastronomia e a produção agrícola. O cultivo de uvas, feijão, cana-de-açúcar e frutas cítricas faz parte das atividades desenvolvidas pelas famílias.

Outro atrativo que merece destaque é o Quilombo Boa Esperança . A comunidade tem origem nas terras que, em 1888, foram doadas a 15 famílias de pessoas escravizadas pelo antigo proprietário da área, Domingos Pereira da Costa.Com o passar das gerações, o local se consolidou como uma comunidade tradicional. Desde 2010, os moradores buscam a titulação das terras como remanescentes de quilombo, tendo recebido o reconhecimento por autodefinição da Fundação Cultural Palmares em 2013.Além da importância histórica e cultural, a comunidade possui potencial para o turismo de experiência, com destaque para a gastronomia e a produção agrícola. O cultivo de uvas, feijão, cana-de-açúcar e frutas cítricas faz parte das atividades desenvolvidas pelas famílias.