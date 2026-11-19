Drogas apreendidas em carro na BR-040 - Foto: Divulgação/PRF

Drogas apreendidas em carro na BR-040Foto: Divulgação/PRF

Publicado 19/11/2026 14:27

Um homem foi preso em flagrante após a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreender mais de 12 mil porções de drogas em um carro na BR-040, em Areal , na Região Centro-Sul Fluminense. A abordagem aconteceu na noite de terça-feira (17), durante uma fiscalização na rodovia Washington Luís. No veículo, que seguia em direção a Três Rios, os agentes encontraram aproximadamente 11.420 pinos de cocaína, 1.050 embalagens de uma substância semelhante ao crack e três tabletes de pasta base de cocaína.





A ocorrência foi registrada por volta das 23h, quando os policiais realizavam uma blitz e decidiram abordar o automóvel. Durante a fiscalização, a equipe percebeu a presença de um pneu sobressalente no banco traseiro, que aparentava estar sendo utilizado como estepe. A situação chamou a atenção dos agentes, que solicitaram ao motorista a abertura do porta-malas.



No compartimento, os policiais encontraram diversas sacolas pretas com o material entorpecente. Ao todo, foram contabilizados milhares de pinos e embalagens, além dos três tabletes de pasta base. LEIA MAIS: Novo centro de policiamento na Maré é invadido antes de inauguração A ocorrência foi registrada por volta das 23h, quando os policiais realizavam uma blitz e decidiram abordar o automóvel. Durante a fiscalização, a equipe percebeu a presença de um pneu sobressalente no banco traseiro, que aparentava estar sendo utilizado como estepe. A situação chamou a atenção dos agentes, que solicitaram ao motorista a abertura do porta-malas.No compartimento, os policiais encontraram diversas sacolas pretas com o material entorpecente. Ao todo, foram contabilizados milhares de pinos e embalagens, além dos três tabletes de pasta base.

Motorista apresentou versões diferentes

Inicialmente, o condutor contou aos policiais que havia saído de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, e estava a caminho de Três Rios para buscar uma pessoa e levá-la de volta à cidade de origem.



Após a localização das drogas, porém, o homem apresentou outra versão. Ele afirmou que receberia uma quantia em dinheiro para transportar o material até Três Rios, mas alegou desconhecer o conteúdo da carga.



O suspeito foi encaminhado à 106ª Delegacia de Polícia, em Itaipava, onde a ocorrência foi registrada.

Apreensão em outro trecho da BR-040



Na mesma noite, por volta das 23h30, a PRF também apreendeu 378 pinos de cocaína durante uma fiscalização no km 102 da BR-040, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.



Os policiais abordaram um ônibus que fazia o trajeto entre Cabo Frio, na Região dos Lagos, e Belo Horizonte, em Minas Gerais. Durante a fiscalização dos passageiros e das bagagens, nenhum material ilícito foi encontrado inicialmente.



Em seguida, a equipe realizou uma vistoria em uma lixeira localizada no corredor do veículo. No compartimento, foi encontrada uma sacola com tubos plásticos contendo uma substância em pó branco. Após a verificação, os agentes constataram que se tratava de cocaína e contabilizaram 378 pinos.



Apesar das buscas realizadas no local, não foi possível identificar o proprietário ou responsável pelo entorpecente. O material foi apreendido e encaminhado à 61ª Delegacia de Polícia.