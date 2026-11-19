Drogas apreendidas em carro na BR-040Foto: Divulgação/PRF
A ocorrência foi registrada por volta das 23h, quando os policiais realizavam uma blitz e decidiram abordar o automóvel. Durante a fiscalização, a equipe percebeu a presença de um pneu sobressalente no banco traseiro, que aparentava estar sendo utilizado como estepe. A situação chamou a atenção dos agentes, que solicitaram ao motorista a abertura do porta-malas.
No compartimento, os policiais encontraram diversas sacolas pretas com o material entorpecente. Ao todo, foram contabilizados milhares de pinos e embalagens, além dos três tabletes de pasta base.
Motorista apresentou versões diferentes
Após a localização das drogas, porém, o homem apresentou outra versão. Ele afirmou que receberia uma quantia em dinheiro para transportar o material até Três Rios, mas alegou desconhecer o conteúdo da carga.
O suspeito foi encaminhado à 106ª Delegacia de Polícia, em Itaipava, onde a ocorrência foi registrada.
Apreensão em outro trecho da BR-040
Os policiais abordaram um ônibus que fazia o trajeto entre Cabo Frio, na Região dos Lagos, e Belo Horizonte, em Minas Gerais. Durante a fiscalização dos passageiros e das bagagens, nenhum material ilícito foi encontrado inicialmente.
Em seguida, a equipe realizou uma vistoria em uma lixeira localizada no corredor do veículo. No compartimento, foi encontrada uma sacola com tubos plásticos contendo uma substância em pó branco. Após a verificação, os agentes constataram que se tratava de cocaína e contabilizaram 378 pinos.
Apesar das buscas realizadas no local, não foi possível identificar o proprietário ou responsável pelo entorpecente. O material foi apreendido e encaminhado à 61ª Delegacia de Polícia.
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