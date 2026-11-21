Smart City Expo World Congress 2026 - Foto: Divulgação/Sebrae

Smart City Expo World Congress 2026Foto: Divulgação/Sebrae

Publicado 21/11/2026 23:56 | Atualizado 21/11/2026 23:59

O município de Areal iniciou negociações para estabelecer um acordo de cidades-irmãs com Lérida, na Espanha. A possibilidade foi discutida pelo prefeito Gutinho Bernardes durante uma reunião com o chefe do Executivo espanhol, Fèlix Larrosa, realizada em Barcelona, na primeira semana de novembro. O encontro ocorreu durante a Smart City Expo World Congress 2026, considerada a maior feira de cidades inteligentes do mundo.

A reunião foi articulada pelo Sebrae Rio, responsável por promover uma missão internacional que levou gestores públicos de 14 municípios fluminenses à Espanha. A agenda teve como objetivo aproximar os representantes brasileiros de experiências internacionais nas áreas de tecnologia, mobilidade, governança e modernização dos serviços públicos.



A proposta de aproximação entre Areal e Lérida prevê a criação de oportunidades de cooperação em diferentes setores. Entre as possibilidades apresentadas pelo prefeito estão a troca de experiências entre as administrações, a transferência de tecnologia e o desenvolvimento de iniciativas de inovação urbana.



Gutinho Bernardes também apontou o potencial da parceria para estimular o desenvolvimento econômico sustentável e fortalecer os pequenos negócios e produtores locais. As conversas ainda estão em fase inicial e buscam estabelecer as bases para um possível acordo institucional entre os dois municípios.



“Essa aproximação visa promover a troca mútua de experiências, transferência de tecnologia, cooperação em inovação urbana, desenvolvimento econômico sustentável e o fortalecimento direto dos pequenos negócios e produtores locais”, afirmou o prefeito.

Missão internacional

Além da reunião com o representante espanhol, a participação na Smart City Expo proporcionou aos gestores brasileiros contato com projetos e soluções adotados em outras cidades. A programação incluiu atividades técnicas e visitas ao ecossistema de inovação espanhol, com discussões sobre alternativas para desafios enfrentados pelas administrações municipais.



A comitiva do Centro-Sul Fluminense contou também com a secretária de Obras de Areal, Isabela Bernardes, e o prefeito de Paraíba do Sul, Júlio Canelinha. Os representantes acompanharam as atividades da feira, que reuniu especialistas, empresas e autoridades de diferentes países para apresentar iniciativas relacionadas ao planejamento e à gestão urbana.



Ao comentar a experiência, Gutinho Bernardes agradeceu ao Sebrae Rio pela oportunidade de integrar a missão e destacou a expectativa de aplicar os conhecimentos adquiridos no município.



“Quero expressar minha imensa gratidão ao Sebrae Rio pela oportunidade de participar da Smart City Expo Barcelona. Volto ainda mais motivado, com novos conhecimentos, conexões e muitas ideias para trazer para Areal”, declarou.



Conhecimento será compartilhado



Os resultados da missão também deverão beneficiar outras cidades do Estado do Rio de Janeiro. Segundo o Sebrae Rio, as experiências e propostas identificadas durante a programação serão reunidas em um e-book gratuito de soluções urbanas, que ficará disponível para auxiliar os municípios no planejamento de políticas públicas.



Para Jorge Pinho, coordenador do Sebrae Rio no Centro-Sul Fluminense, a participação dos prefeitos demonstra o interesse das administrações municipais em buscar alternativas para modernizar os serviços públicos. Ele ressaltou que o conhecimento adquirido no exterior será compartilhado com outras cidades da região.



Na avaliação do coordenador, iniciativas relacionadas à desburocratização, mobilidade e infraestrutura inteligente também podem favorecer o ambiente de negócios, criando melhores condições para o crescimento das micro e pequenas empresas e a geração de emprego e renda.