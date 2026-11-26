Ação foi realizada em 11 ônibus na BR-040 - Foto: Divulgação/PRF

Ação foi realizada em 11 ônibus na BR-040Foto: Divulgação/PRF

Publicado 26/11/2026 14:42

Uma ação educativa da Polícia Rodoviária Federal (PRF) alcançou 447 passageiros de ônibus na manhã de segunda-feira (23), na BR-040, em Areal , no Centro-Sul Fluminense. A iniciativa foi realizada na Praça do Pedágio, na altura do km 45, e integrou a Operação Nacional de Segurança Viária 2026, com foco na prevenção de sinistros e na conscientização dos usuários do transporte coletivo.





A atividade aconteceu entre 9h e 12h, em alusão ao Dia Nacional de Mobilização em Memória das Vítimas de Trânsito, previsto no calendário da instituição. Durante o período, os agentes abordaram 11 ônibus que passavam pelo trecho da rodovia.



Os passageiros participaram de palestras e receberam orientações sobre a importância do cumprimento das normas de circulação e de atitudes preventivas para evitar ocorrências no trânsito. A mobilização também buscou chamar a atenção para as consequências humanas e sociais dos sinistros, além de prestar homenagem às pessoas que perderam a vida em acidentes.



A escolha do transporte coletivo como foco da atividade permitiu que as orientações chegassem a centenas de pessoas durante uma única manhã. Segundo a PRF, a conscientização dos passageiros e demais usuários das rodovias faz parte das estratégias para estimular comportamentos mais seguros no trânsito. LEIA MAIS: PRF apreende mais de 12 mil porções de drogas na BR-040, em Areal A atividade aconteceu entre 9h e 12h, em alusão ao Dia Nacional de Mobilização em Memória das Vítimas de Trânsito, previsto no calendário da instituição. Durante o período, os agentes abordaram 11 ônibus que passavam pelo trecho da rodovia.Os passageiros participaram de palestras e receberam orientações sobre a importância do cumprimento das normas de circulação e de atitudes preventivas para evitar ocorrências no trânsito. A mobilização também buscou chamar a atenção para as consequências humanas e sociais dos sinistros, além de prestar homenagem às pessoas que perderam a vida em acidentes.A escolha do transporte coletivo como foco da atividade permitiu que as orientações chegassem a centenas de pessoas durante uma única manhã. Segundo a PRF, a conscientização dos passageiros e demais usuários das rodovias faz parte das estratégias para estimular comportamentos mais seguros no trânsito.

Orientações para preservar vidas

A Polícia Rodoviária Federal reforçou que o respeito à legislação, a utilização dos dispositivos de segurança e a adoção de comportamentos responsáveis são medidas fundamentais para reduzir o número de sinistros e preservar vidas.



A corporação também destaca a importância de ampliar as ações educativas como forma de complementar o trabalho de fiscalização nas rodovias federais. A proposta é sensibilizar motoristas e passageiros sobre a responsabilidade de cada pessoa na construção de um trânsito mais seguro.

Ação também ofereceu serviços de saúde em Teresópolis



A Operação Nacional de Segurança Viária 2026 também contou com uma atividade voltada à saúde de motoristas em Teresópolis, na Região Serrana. Na terça-feira (24), a PRF, em parceria com a concessionária EcoRioMinas e a Secretaria Municipal de Saúde, promoveu uma mobilização no Soberbo, às margens da BR-116.



Com o tema Pare, cuide-se e siga em frente, a iniciativa ofereceu gratuitamente serviços de saúde a caminhoneiros e outros usuários da rodovia. Entre os atendimentos disponibilizados estavam aferição da pressão arterial e da glicemia, testes rápidos para infecções sexualmente transmissíveis (ISTs) e aplicação de vacinas.



Foram disponibilizadas doses contra tétano, hepatite B, febre amarela, Covid-19, influenza e tríplice viral. A atividade buscou incentivar os cuidados preventivos, especialmente entre profissionais que passam longos períodos nas estradas.



As duas mobilizações fizeram parte da programação de segurança viária da PRF no estado, reunindo conscientização sobre os riscos no trânsito e iniciativas voltadas à preservação da vida.