Jovem foi levada até a delegacia, após receber atendimento médico Foto: Arquivo

Por O Dia

ARRAIAL DO CABO - A Polícia Civil está à procura de três homens suspeitos de balear e agredir uma jovem de 23 anos, nesse fim de semana, no Morro da Cabocla, em Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio. Segundo a Polícia Civil, o crime aconteceu na madrugada desse sábado (17), quando a vítima foi até a comunidade para participar de um baile funk.



Segundo as investigações, ao chegar ao local, a vítima foi cercada por um grupo de criminosos e tentou fugir correndo, mas foi perseguida, arrastada pelos cabelos, agredida com tapas pelos traficantes, que atiraram várias vezes contra ela. A jovem acabou sendo atingida por um tiro na perna, mas conseguiu descer o morro e pedir ajuda. Após receber atendimento médico, ela foi levada pela Polícia Militar até a 132ª Delegacia Policial, onde o caso foi registrado.



De acordo com a Polícia Civil, a ação foi coordenada pelo traficante Elizeu Silveira dos Santos, conhecido como Zeu, com quem a vítima já teve um relacionamento. Ainda segundo a polícia, Zeu é apontado como o chefe do tráfico de drogas na comunidade, e, além dele, também participaram da ação os traficantes Wagner Thomaz dos Santos, conhecido como Magrão, e Peterson de Paula Sales Gomes, conhecido como Índio.



“Assim que o caso chegou ao nosso conhecimento, instauramos inquérito e demos início às investigações. A vítima prestou depoimento e conseguimos identificar três criminosos que participaram do ataque. Todos possuem uma extensa ficha criminal. Pedimos à Justiça a prisão temporária deles por tentativa de feminicídio e associação para o tráfico de drogas, além de medidas protetivas”, informou a delegada Patrícia Aguiar.



FICHA CRIMINAL EXTENSA



Os três traficantes possuem uma ficha criminal extensa. Segundo a polícia, Zéu, indicado como o mandante do crime contra a ex-companheira, tem em sua ficha criminal dois assassinatos. Ele deixou a penitenciária em janeiro deste ano. Já Índio foi acusado pelo homicídio do tenente da Polícia Militar Jeovany de Carvalho Brito, morto durante uma troca de tiros no Morro da Cabocla, em janeiro de 2018. Ele foi colocado em liberdade há três meses, menos de três anos após o crime. E Magrão saiu da prisão em março deste ano.