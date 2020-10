Fantinha é irmão do candidato a prefeito de Arraial do Cabo, Marcelo Magno, do Solidariedade Foto: DIvulgação

Por O Dia

ARRAIAL DO CABO – O vereador Thiago Félix dos Santos, conhecido como Thiago Fantinha, presidente da Câmara Municipal de Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio, está sendo investigado por suspeita de ameaça de morte. A denúncia foi feita nessa segunda-feira (19), pelo candidato a vereador do município, Marcos Antônio Ferreira do Nazareth, o Marquinho de Nicomedes, do partido Republicanos, que teria sido vítima da ameaça. O caso foi registrado na 132ª Delegacia Policial.



De acordo com Marquinho, ele passava de moto pela Avenida Getúlio Vargas, em frente ao comitê do Solidariedade, no bairro Praia Grande, por volta das 21h, quando o vereador teria começado a xingá-lo. Marquinho afirma ainda que também teria revidado aos insultos com xingamentos e que o vereador teria ultrapassado o limite e o ameaçou de morte, dizendo: “Você vai morrer. Abre o seu olho, você fala demais”.



O vereador nega a acusação. Em seu perfil, em uma rede social, Thiago Fantinha divulgou um vídeo relatando que vai entrar com uma ação na Justiça contra o candidato, por calúnia e difamação. “Gostaria de esclarecer pra toda a população de Arraial do Cabo que isso é mentira, não aconteceu nenhuma ameaça. Inclusive, eu estarei entrando com uma ação contra ele, para que ele prove tudo o que foi falado”, afirmou Fantinha.



Fantinha, que é irmão do candidato a prefeito de Arraial do Cabo, Marcelo Magno, do Solidariedade, chegou a ser preso por suspeita de envolvimento na morte de um pescador na cidade, em outubro de 2018. Após cerca de sete meses na cadeia, a Justiça revogou a prisão do vereador e ele foi solto.