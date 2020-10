Atividades serão retomadas na próxima segunda-feira, dia 26 Foto: Arquivo

Por O Dia

Publicado 23/10/2020 12:29 | Atualizado 23/10/2020 12:30

Arraial do Cabo – Em função do feriado de Ação de Graças, comemorado nesta sexta-feira (23), a Prefeitura de Arraial do Cabo, informou que não haverá expediente nas repartições públicas do município. Ainda segundo a Prefeitura, todas as atividades serão retomadas na próxima segunda-feira (26).



Os serviços essenciais, como Saúde, Serviços Públicos e Ordem Pública, seguem com expediente normal, ainda segundo a Prefeitura, respeitando todas as normas de segurança da Organização Mundial da Saúde (OMS), por conta da pandemia da Covid-19. A Lei nº 1.699, que decreta o feriado, foi aprovada pela Câmara Municipal em 2010.