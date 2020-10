Arraial do Cabo transfere folga do Dia do Servidor para esta sexta

Serviços essenciais seguirão funcionando normalmente (Foto: Arquivo | O DIA

Por O Dia

ARRAIAL DO CABO – A Prefeitura de Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio, adiou dessa quarta (28), para esta sexta-feira (30), o ponto facultativo do Dia do Servidor Público. Com essa mudança, os funcionários públicos municipais terão um feriadão de quatro dias consecutivos, já que na próxima segunda-feira (2), será o feriado nacional de Finados. Segundo o município, os serviços essenciais seguirão funcionando normalmente.