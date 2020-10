Cidade tem mais de 31 mil eleitores aptos a votar (Foto: Lucas Madureira)

Por O Dia

ARRAIAL DO CABO - Pelo menos 189 pessoas devem disputar o cargo de vereador nas eleições municipais em Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), desse total, seis pessoas tiveram sua candidatura indeferida pela Justiça Eleitoral e podem ficar de fora do pleito. Os candidatos ainda podem recorrer da decisão.



Segundo o TSE, entre os 189 que fizeram o registro de candidatura, um candidato ainda aguarda julgamento da sua candidatura pela Justiça Eleitoral e sete desistiram de tentar uma das nove vagas na Câmara de Vereadores.



No Poder Executivo, cinco candidatos disputam a cadeira de prefeito do município. São eles: Henrique Melman, do PDT; Marcelo Magno, do Solidariedade; Renatinho Vianna, do Republicanos; Ton Porto, do DEM; e Willian Luz, do PT. De acordo com o TSE, a cidade possui 31.870 eleitores aptos a votar. As eleições municipais serão realizadas no dia 15 de novembro.