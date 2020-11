Por O Dia

ARRAIAL DO CABO – A cidade de, na Região dos Lagos do Rio, possui mais deaptos a votar nas eleições municipais deste ano. O número representa cerca de 9% a mais do que em 2016, quando a cidade tinha apenas 28.879 eleitores aptos a votar, de acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE).Ainda segundo o TSE, entre os 31.870 eleitores, cerca de 51,1% são mulheres e 48,9% são homens. Pelo menos 198 eleitores declararam que possuem algum tipo de deficiência, conforme as informações disponíveis no site do TSE. A maioria dos eleitores, cerca de 10%, possuem entre 35 e 39 anos.Por conta da pandemia da, não haverá identificação biométrica do eleitor. Mesmo com a exclusão da identificação biométrica, a Justiça Eleitoral informou que seguirá as orientações para a adoção de cuidados sanitários com eleitores, mesários e fiscais de partido, além da higienização do espaço físico das seções e das marcações para distanciamento entre as pessoas. A cidade possui 189 candidatos a vereador e cinco candidatos ao cargo de prefeito. São eles: Henrique Melman, do PDT; Marcelo Magno, do Solidariedade; Renatinho Vianna, do Republicanos; Ton Porto, do DEM; e Willian Luz, do PT. As eleições municipais serão realizadas no dia 15 de novembro.