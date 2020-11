Para votar, basta apresentar documento oficial com foto Foto: Lucas Madureira

Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio, possui cinco candidatos ao cargo de prefeito para as eleições municipais que acontecem neste domingo (15). Segundo o Tribunal Regional Eleitoral (TRE), mais de O DIA preparou uma pequena biografia contendo informações sobre a vida pública e pessoal de cada dos candidatos. Veja: ARRAIAL DO CABO – A cidade de, na Região dos Lagos do Rio, possui cinco candidatos ao cargo de prefeito para as eleições municipais que acontecem neste domingo (15). Segundo o Tribunal Regional Eleitoral (TRE), mais de 31 mil eleitores estão aptos a votar na cidade.preparou uma pequena biografia contendo informações sobre a vida pública e pessoal de cada dos candidatos. Veja:

HENRIQUE MELMAN – PDT



Publicidade

Henrique Sérgio Melman é aposentado, tem 89 anos e é natural de Recife (PE). Formado em engenharia civil, na década de 1970 construiu sua casa em Arraial do Cabo, e fortaleceu sua ligação política com a cidade, tendo sido prefeito do município por dois mandatos consecutivos (2001-2004 e 2005-2008). Em 2012, ele se candidatou ao cargo novamente, mas não foi eleito.



MARCELO MAGNO – SOLIDARIEDADE



Publicidade

Marcelo Magno Felix dos Santos tem 47 anos, é administrador de empresas, casado, tem um filho e nasceu em Arraial do Cabo. Começou a trabalhar aos 13 anos para ajudar na renda familiar, aos 18 começou a servir na Marinha.



RENATINHO VIANNA – REPUBLICANOS



Publicidade

Renato Martins Vianna, conhecido como Renatinho Vianna, tem 46 anos, é casado, pai de um filho. Natural de Cabo Frio, ele é advogado, já exerceu um mandato como vereador em Arraial do Cabo e atualmente está no cargo de prefeito da cidade.



TON PORTO – DEM



Publicidade

Eliton Porto dos Santos é casado, pai de um filho, tem 35 anos, e nasceu em Arraial do Cabo. Formado em administração de empresas, é neto de pescador. Desde 2016 está em seu mandato como vereador no município, tendo sido o mais votado da história da cidade, com 1.432 votos.



WILLIAN LUZ – PT



Publicidade

Willian Cesar da Luz Silva é casado, tem 34 anos. Nascido e criado em Arraial do Cabo, ele é caminhoneiro, pai de duas filhas, trabalha vendendo peixes.



SAIBA O QUE LEVAR PARA A VOTAÇÃO



Publicidade



A votação começa às 7h e segue até às 17h. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) informou que, nestas eleições, o horário das 7h às 10h é preferencial para pessoas com idade acima de 60 anos. Para saber o seu local de votação, acesse o site do TSE

O TSE destaca ainda que o eleitor também deve cumprir as medidas de seguranças impostas por conta da pandemia da Covid-19: sair de casa usando máscara de proteção, e, se possível, levar a própria caneta para assinar o caderno de votação. Este ano, o eleitor pode votar mesmo se estiver sem o Título. Segundo o TSE, basta apresentar um documento oficial com foto, como Passaporte, Identidade (RG), Carteira de Trabalho ou Habilitação (CNH).