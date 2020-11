Operação terá apoio de cerca de 20 policiais civil Divulgação / Polícia Civil

ARRAIAL DO CABO - A Polícia Civil de Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio, anunciou que vai realizar neste domingo (15), a operação Urna Segura, para combater as infrações e irregularidades, durante as eleições municipais. O trabalho terá a participação de cerca de 20 policiais civis, que estarão em diferentes pontos da cidade, para dar tranquilidade aos moradores e eleitores durante todo o dia de votação.



De acordo com a Polícia Civil, os agentes irão circular e fiscalizar todas as regiões de Arraial do Cabo, incluindo os distritos, com destaque para as zonas eleitorais consideradas mais críticas e com maior movimentação de pessoas. A ação será realizada em parceria com a Polícia Militar e o Ministério Público Estadual (MPE-RJ).

Além de evitar possíveis conflitos, os policiais também vão atuar para que sejam cumpridas as regras do Código Eleitoral, que proíbe a boca de urna, compra de votos, transporte de eleitores até os locais de votação, manifestação coletiva com uso de roupas ou objetos de propaganda eleitoral de candidatos, uso de carros de som ou alto-falantes, comícios e carreatas.

A operação também tem o objetivo de garantir o cumprimento das determinações da Justiça Eleitoral de Arraial do Cabo de não aglomeração de pessoas e de suspensão de consumo e venda de bebidas alcoólicas em locais públicos, tanto por estabelecimentos comerciais quanto por vendedores ambulantes. Além das ações nas ruas da cidade, a Polícia Civil também acrescentou que haverá reforço no atendimento ao público na delegacia.



SOBRE A VOTAÇÃO