Publicado 15/11/2020 16:47

ARRAIAL DO CABO – A cidade de Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio, registra movimentação intensa de eleitores neste domingo (15). De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), cerca de 31 mil eleitores estão aptos a escolher seus candidatos a prefeito e vereador no município.

A votação começou às 7h e segue até às 17h, quando será iniciada a apuração dos votos. O padeiro Samuel Ferreira Silva Marvila (foto), de 38 anos, esteve durante a tarde no Colégio Municipal Francisco Porto de Aguiar, no Centro da cidade, para exercer o seu direito como cidadão.

“O importante é a gente ter o voto consciente e colocar as pessoas certas lá dentro [da Prefeitura], porque desde o momento que a cidade passa por tribulações, às vezes até mal administrada, é por causa de uma gestão ruim, então a gente tem que saber disso e votar com consciência na pessoa certa”, argumentou Samuel.

O candidato Marcelo Magno, do Solidariedade, votou durante a manhã no Colégio Municipal Francisco Porto de Aguiar. Já o candidato Renatinho Vianna, do Republicanos, votou por volta das 11h, na Escola Municipal João Torres, no bairro Prainha. O DIA não conseguiu contato com as assessorias dos candidatos Dr. Henrique Melman, do PDT, Ton Porto, do DEM, do, e do Willian Luz, do PT.



MULHER DETIDA POR DESORDEM

O DIA não conseguiu contato com a defesa da mulher. Uma mulher suspeita de prejudicar os trabalhos eleitorais foi conduzida para a delegacia, durante a operação Urna Segura . A Polícia Civil informou que ela estava gritando ofensas a um dos candidatos, em frente a uma zona eleitoral no bairro Praia Grande.não conseguiu contato com a defesa da mulher.