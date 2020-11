Polícia Civil investiga as circunstâncias do crime Foto: Lucas Madureira

Por O Dia

Publicado 22/11/2020 08:13

ARRAIAL DO CABO – O corpo de um homem foi encontrado na manhã desse sábado (21), na Estrada da Usina, em Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio. A vítima, que ainda não foi identificada, é um homem branco, e vestia bermuda jeans azul e blusa de frio da mesma cor. A 132ª Delegacia Policial abriu um inquérito para apurar o crime.



A Polícia Civil informou que a vítima possuía marcas de tiros, e que o corpo vai passar por um exame de necropsia e perícia para tentar identificá-lo. Ainda não há informações sobre as circunstâncias do homicídio. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Macaé.