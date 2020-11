Inauguração marca o Dia Internacional de Combate à Violência Contra a Mulher Foto: Divulgação / Polícia Civil

Por O Dia

Publicado 25/11/2020 13:41 | Atualizado 25/11/2020 13:51

ARRAIAL DO CABO – A Polícia Civil de Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio, inaugurou nesta quarta-feira (25), um Núcleo de Atendimento à Mulher (Nuam), com o objetivo de oferecer um atendimento reservado às vítimas, principalmente, em situações de vulnerabilidade. A inauguração contou com a presença da diretora do Departamento Geral de Polícia de Atendimento à Mulher (DGPAM), Sandra Ornellas e marca o Dia Internacional de Combate à Violência Contra a Mulher.



De acordo com a Polícia Civil, Arraial do Cabo registrou 77 inquéritos policiais, entre maio e outubro deste ano, para apurar casos de violência contra a mulher. Nesse mesmo período, 64 agressores foram indiciados, de acordo com o levantamento divulgado pela Polícia Civil.



"Nos últimos meses, viemos lutando em Arraial do Cabo contra a violência doméstica, tipo de crime com muita incidência aqui na região. Aceleramos as investigações para levar os agressores mais rapidamente à Justiça, interrompendo o ciclo de violência, e montamos uma equipe dedicada a acolher as vítimas, com um olhar mais atento e cuidadoso”, destacou a delegada titular da 132ª Delegacia Policial, Patrícia Aguiar.



O Nuam é um grupo especializado em atender os casos de agressões, inclusive sexuais, contra às mulheres. Em Arraial do Cabo, o núcleo é composto por policiais civis femininas que já participam do projeto As Guardiãs, lançado em meados deste ano. Diante do novo desafio, as agentes passaram, nas últimas semanas, por mais um curso de capacitação específica para atender esse tipo de ocorrência, com treinamentos sobre a Lei do Feminicídio, Medidas Protetivas, Atendimento Humanizado, Revitimização e o Ciclo da Violência, entre outros.