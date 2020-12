Causas do acidente não foram esclarecidas Foto: internet

Por O Dia

Publicado 03/12/2020 22:39 | Atualizado 03/12/2020 22:47

ARRAIAL DO CABO - Pelo menos duas pessoas ficaram feridas, após dois carros baterem de frente, na noite desta quinta-feira (3), na RJ-140, na altura de Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio. Devido ao impacto da colisão, um dos veículos capotou e parou às margens da via. As vítimas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros e o estado de saúde delas não foi divulgado. Por causa do acidente, o trânsito na rodovia segue parcialmente interditado. As causas do acidente não foram esclarecidas.