Ainda não há previsão de quando as doses vão chegar à cidade Foto: Lucas Madureira

Por O Dia

Publicado 15/12/2020 13:34

ARRAIAL DO CABO - A Prefeitura de Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio, e Instituto Butantan, responsável pela produção da vacina contra a Covid-19 no Brasil, já iniciaram uma tratativa para a compra de 50 mil doses da CoronaVac. Segundo a Prefeitura, o interesse da Prefeitura pela compra da vacina foi formalizado ainda em outubro, junto ao Instituto, através de um documento que solicita informações para a aquisição das doses.

O município informou que a aquisição da CoronaVac tem o objetivo de imunizar a população contra a doença, mas ainda não há previsão de quando a vacina vai chegar ao município.