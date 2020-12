Polícia Civil tenta identificar os autores do crime (Foto: Lucas Madureira)

Por O Dia

Publicado 15/12/2020 17:40

ARRAIAL DO CABO - Dois homens armados assaltaram um hortifruti na manhã, desta terça-feira (15), no Centro de Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio. A ação durou poucos minutos e foi registrada pelas câmeras de segurança do estabelecimento. Testemunhas contaram que durante o assalto, os criminosos renderam os funcionários da loja e conseguiram fugir levando dinheiro. A quantia roubada não foi informada.



O caso foi registrado na 132ª Delegacia Policial, que vai analisar as imagens para tentar identificar os assaltantes. A Polícia Militar informou que faz buscas pela região para tentar encontrar os criminosos. Até o final da tarde desta terça, nenhum suspeito pelo crime havia sido preso.