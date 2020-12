Agentes do Corpo de Bombeiros foram acionados para controlar as chamas Foto: Internet

Por O Dia

Publicado 16/12/2020 14:09

ARRAIAL DO CABO - Um carro pegou fogo na manhã desta quarta-feira (16), às margens da RJ-102, conhecida como Estrada da Usina, em Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio. Por causa do incêndio, agentes do Corpo de Bombeiros foram acionados, mas quando chegaram ao local, o veículo já havia sido completamente consumido pelo fogo. Ninguém ficou ferido. As causas do incêndio não foram esclarecidas.