Por O Dia

Publicado 18/12/2020 11:16

ARRAIAL DO CABO – A cidade de, na Região dos Lagos do Rio, deve receber nos próximos dias, cerca de R$ 500 mil referentes à aprovação de uma emenda parlamentar. De acordo com a Prefeitura, a verba será destinada a investimentos na Saúde do município, incluindo contratação de profissionais e insumos para o Hospital Geral de Arraial do Cabo (HGAC).Ainda segundo a Prefeitura, o município já deu início aos processos burocráticos junto à Procuradoria para efetivar o recebimento do recurso, que vai auxiliar no investimento de medidas de combate a Covid-19.“A nossa saúde encontra-se em um estado deplorável e com esse dinheiro vamos conseguir fazer com que o Hospital atenda a população de forma satisfatória”, disse o prefeito interino, que assumiu o cargo nesta semana, após o afastamento do prefeito Renatinho Vianna