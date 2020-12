Material foi encontrado enterrado na Praia Grande Foto: Divulgação / Polícia Militar

ARRAIAL DO CABO – Uma ação da Polícia Militar apreendeu nesse sábado (19), mais de 2,5 mil cápsulas de cocaína e 955 trouxinhas de maconha, enterradas na areia da Praia Grande, em Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio. Segundo a PM, os entorpecentes estavam escondidos em sacos plásticos e a apreensão é resultado de um trabalho de inteligência da corporação.



De acordo com a PM, após denúncia de moradores sobre a atuação de traficantes da região, os policiais passaram a observar os criminosos e então identificaram o local onde as drogas eram escondidas. Ninguém foi preso. O material apreendido foi encaminhado para a 132ª Delegacia Policial.