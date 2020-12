Por O Dia

Publicado 21/12/2020 12:05 | Atualizado 21/12/2020 12:07

ARRAIAL DO CABO – Um jovem suspeito de tráfico de drogas foi baleado na madrugada desse domingo (20), durante um confronto com policiais militares, na Praia Grande, em, na Região dos Lagos do Rio. De acordo com a PM, o suspeito, de 24 anos, chegou a ser socorrido para o Hospital Geral de Arraial do Cabo (HGAC), mas acabou não resistindo. Com ele, foi apreendida uma pistola calibre 9mm, um carregador, munições e um celular.Segundo a PM, os agentes receberam informações de que suspeitos de tráfico de drogas estariam armados no mesmo local onde os agentes apreenderam grande quantidade de drogas enterradas na areia da praia , no dia anterior. Ainda segundo a PM, ao chegarem no local, os agentes foram recebidos a tiros, revidaram a ação e acabaram baleando um suspeito.A arma e as munições apreendidas foram encaminhadas para a 132ª Delegacia Policial, onde o caso foi registrado. A polícia faz buscas pela cidade para tentar localizar os outros suspeitos envolvidos na troca de tiros.