Publicado 22/12/2020 08:30

ARRAIAL DO CABO – Um jovem de 21 anos foi preso nessa segunda-feira (21), suspeito de espancar e esfaquear a própria namorada, de 14 anos, que está grávida, em Arraial do Cabo, na Região dos Lagos, do Rio. Segundo a Polícia Civil, o crime foi denunciado por vizinhos da vítima e aconteceu há 10 dias na Praia dos Anjos.

Em depoimento na delegacia, a adolescente relatou que os ciúmes constantes do namorado teriam motivado o crime. A vítima disse ainda que na noite do crime, o namorado teria arrombado a porta do quarto onde ela dormia e a agredido violentamente, usando, inclusive, uma faca. Vizinhos que ouviram os pedidos de socorro acionaram a polícia e, com a chegada dos agentes, o criminoso fugiu do local.



"A menor chegou à delegacia muito abalada e bastante machucada. Assim que nossa equipe recebeu a denúncia, iniciamos as investigações e, em poucos dias, conseguimos o mandado de prisão preventiva", afirmou a delegada Patrícia Aguiar, titular da 132ª Delegacia Policial.



O criminoso foi indiciado por lesão corporal e ameaça. A polícia informou que o rapaz tem vários antecedentes criminais por tráfico e associação para o tráfico e havia sido preso em junho deste ano, mas ficou apenas um mês no presídio e foi liberado pela Justiça.



O DIA não conseguiu contato com a defesa do homem citado na reportagem.