Por O Dia

Publicado 28/12/2020 13:07 | Atualizado 28/12/2020 13:08

ARRAIAL DO CABO - Servidores públicos da Educação e da Saúde da Prefeitura de, na Região dos Lagos do Rio, fizeram uma manifestação nesta segunda-feira (28), para cobrar o pagamento de salários atrasados. Segundo a categoria, o município ainda não efetuou o pagamento do 13º e do salário referente ao mês de outubro.No início deste mês, os servidores foram às ruas em um primeiro protesto contra a Prefeitura, mas as dívidas continuaram em atraso. Na manhã desta segunda, segurando cartazes e usando nariz de palhaço, cerca de 50 pessoas, entre profissionais da Educação, enfermeiros e técnicos de enfermagem que atuam no Hospital Geral de Arraial do Cabo (HGAC), se reuniram novamente para cobrar o pagamento de salários atrasados. Uma das faixas dizia “Cadê os R$ 500 mil?”, um questionamento referente a aprovação de uma emenda parlamentar que o município anunciou que deveria receber para investimentos na Saúde O técnico de enfermagem Michel Alves, que atua no HGAC, conta que diante dos constantes atrasos no pagamento, está com dificuldade para manter as contas em dia. “Estamos com todas as cintas atrasadas... os credores não esperam e não aceitam justificativas!. Papai Noel passou longe”, desabafa.Procurada pelo, a Prefeitura de Arraial do Cabo informou que com relação aos servidores da Educação, o pagamento deve ser efetuado até esta quarta-feira (30). Já em relação aos profissionais da Saúde, o município disse que está sendo feito o levantamento de quem ainda não recebeu o 13º, e que a previsão, segundo o prefeito em exercício, Serginho Carvalho, é que todos recebam ainda nesta semana.