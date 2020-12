Por O Dia

29/12/2020

ARRAIAL DO CABO - O prefeito eleito de, na Região dos Lagos do Rio,, se reuniu nessa segunda-feira (28), com os futuros secretários municipais para abordar assuntos relacionados ao Programa Emergencial de Combate à Covid-19. Segundo Marcelo Magno, a equipe busca estratégias para preservar a vida dos moradores da cidade e minimizar os impactos econômicos causados pela pandemia.O prefeito eleito disse ainda que medidas como uso de máscara de proteção, distanciamento social, uso de álcool em gel serão intensificadas por meio de campanhas informativas, a partir do mês de janeiro. Marcelo Magno acrescentou ainda que caso os índices de contágio não diminuam, há a possibilidade de instituir, por meio de decreto, multa àqueles que desobedecerem e não utilizarem corretamente as máscaras."Nesse momento é preciso esforço de todos. Cada cidadão cabista, turista, comerciante, etc, precisa contribuir para que o atual quadro não piore ainda mais a pandemia. Temos que encarar o problema de forma consciente e responsável", comentou Marcelo Magno.Ainda segundo o prefeito eleito, o acesso à cidade só será permitido aos turistas previamente autorizados por meio de QR Code emitido no momento da reserva junto às unidades de hospedagem e ou prestadores de serviços, como passeios de barcos, buggys, quadriciclos, etc.A nova equipe de governo também informou que planeja reinstalar logo nos primeiros dias de governo, a tenda para atender aos pacientes com a suspeita da Covid-19. O espaço funcionava ao lado do Hospital Geral de Arraial do Cabo (HGAC), e foi desmontado logo após o período eleitoral . Marcelo Magno afirmou que as medidas de restrição estão sendo tomadas com base em estatísticas e orientações das autoridades de Saúde.“Já no início do governo, diversas ações ainda devem ser anunciadas para minimizar os efeitos da pandemia. Horário reduzido de funcionamento de bares e restaurantes até às 23h, com distanciamento mínimo de clientes, funcionamento de hotéis, pousadas, hostels, flats, casas de veraneio, passeios de barcos e afins com capacidade limitada a 70%, entre outras medidas já estão em pauta para entrar em vigor a partir de 1º de janeiro de 2021”, diz um trecho do texto divulgado pela assessoria do prefeito eleito à imprensa.