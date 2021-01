Por O Dia

Publicado 02/01/2021 14:04 | Atualizado 02/01/2021 14:40

Rio - Policiais civis daprenderam, na tarde da última sexta-feira (1), um adolescente acusado de participar do tiroteio que matou três homens em Arraial do Cabo, Região dos Lagos do Rio, durante uma festa de Réveillon em um quiosque em, distrito da cidade. Entre as vítimas fatais do ataque estão o policial militar reformado, que celebrava a chegada do ano novo ao lado da família, e, que também estava no local acompanhado de parentes e amigos e foi atingido por uma bala ao se jogar na frente da esposa, para protegê-la.