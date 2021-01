Homem foi socorrido e levado para o Hospital Geral de Arraial do Cabo Foto: Reprodução / Redes Sociais

Publicado 04/01/2021 09:20 | Atualizado 04/01/2021 09:52

ARRAIAL DO CABO – Um homem foi baleado na noite desse domingo (3), na Avenida Governador Leonel de Moura Brizola, no Centro de Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio. A identidade da vítima não foi divulgada. Segundo testemunhas, o homem estava próximo a uma igreja, quando criminosos armados em um carro passaram atirando contra a vítima, que foi atingida por dois tiros. O homem baleado foi socorrido e levado para o Hospital Geral de Arraial do Cabo (HGAC), e o estado de saúde dela não foi informado.



A 132ª Delegacia Policial abriu um inquérito para apurar o caso, e tenta esclarecer o que teria motivado a tentativa de homicídio. Segundo a Polícia Civil, os agentes investigam a participação de pelo menos quatro pessoas no crime. Até a divulgação desta reportagem, nenhum suspeito havia sido preso. O DIA entrou em contato com a Polícia Militar e aguarda mais informações sobre a dinâmica do crime.