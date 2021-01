Auditoria deve ser estendida para outros setores da Prefeitura Foto: Divulgação

Publicado 07/01/2021 15:32

ARRAIAL DO CABO – A Prefeitura de Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio, instaurou uma sindicância para apurar a responsabilidade, em relação a dezenas de materiais de informática, encontrados amontoados, nessa quarta-feira (6), em sala do Hospital Geral de Arraial do Cabo (HGAC). Segundo a Prefeitura, grande parte dos computadores foi achada sem nenhuma utilidade.



Durante a inspeção realizada por servidores públicos na unidade, também foram encontradas sondas fora do prazo de validade e aparelhos de ultrassom, ainda na embalagem, com data de registro de 2018. Segundo o município, os equipamentos, que são utilizados para exames de imagem, estavam em uma sala desativada do hospital.

A Secretaria Municipal de Saúde informou que vai avaliar os aparelhos de ultrassom para saber se os equipamentos ainda podem ser colocados em uso. O município acrescentou ainda que o trabalho de auditoria deverá ser estendido para outros setores da Prefeitura, e, que, após a conclusão dos trabalhos, será enviado um relatório para o Ministério Público (MPE-RJ), para que o órgão tome as medidas cabíveis junto à Justiça.