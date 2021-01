Cerca de 190 quilos de lixo hospitalar também foram recolhidos Foto: Divulgação

Publicado 12/01/2021 14:04

ARRAIAL DO CABO – A Prefeitura de Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio, informou nessa segunda-feira (11), que em apenas seis dias, recolheu mais de 400 toneladas de lixo das ruas do município. Segundo a Secretaria Municipal de Serviços Públicos, entre os resíduos recolhidos no mesmo período, estão ainda cerca de 190 quilos de lixo hospitalar.



O município informou que agentes da Prefeitura estão nas ruas em uma mega ação de limpeza e que, somente no dia 3 de janeiro, foram recolhidas mais de 80 toneladas, sendo cerca de 100 quilos de lixo, encontrados na trilha de acesso à praia do Forno , uma das mais frequentadas pelos turistas na cidade.

O secretário de Serviços Públicos, Henrique Vieira, disse que a coleta seletiva de lixo está sendo realizada diariamente nas ruas de Arraial do Cabo e que o município também está realizando todos os dias o serviço de capina.