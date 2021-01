Por O Dia

Publicado 14/01/2021 16:47

ARRAIAL DO CABO – Representantes da Prefeitura de, na Região dos Lagos do Rio, participaram, nessa terça-feira (12), de uma reunião com gestores do Aeroporto Internacional de Cabo Frio, para apresentar as propostas de trabalho do Grupo, formado pelas cidades de Arraial do Cabo Cabo Frio , respectivamente.O objetivo é criar um balcão de informações, com profissionais bilíngues para recepcionar os turistas que desembarcam no aeroporto e apresentá-los, logo na chegada à cidade, uma vitrine atrativa das atividades turísticas dos três municípios e toda a Região dos Lagos.