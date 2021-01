Retorno às aulas está previsto para o dia 1º de março Foto: Divulgação

Por O Dia

Publicado 15/01/2021 17:42 | Atualizado 15/01/2021 20:46

ARRAIAL DO CABO – A cidade de Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio, informou nesta sexta-feira (14), que já está preparando o plano de retorno às atividades escolares na rede municipal de ensino. Segundo o município, após o ano letivo de 2020 prejudicado, devido à pandemia da Covid-19, alunos e professores terão um novo modelo de aprendizado.

De acordo com a Secretaria Municipal de Educação, o período será dividido em duas etapas: condensando matérias essenciais referentes à grade curricular de 2020 e do ano corrente. Antes de ser aprovada, a medida foi discutida com representantes do Conselho Municipal de Educação, com o Sindicato Estadual dos Profissionais da Educação (SEPE), além da Secretaria de Saúde e Ministério Público Estadual (MPE-RJ).



“Dentre as propostas, o aluno transferido, por exemplo, terá condições de ser reclassificado na escola em que for matriculado, por meio de uma avaliação, a fim de verificar se o mesmo está apto a ingressar na próxima série. Enquanto na rede, o aluno será mantido na mesma série a qual cursava, com exceção do 9º ano do ensino fundamental e do 3º ano do ensino médio”, disse a Prefeitura, em um texto divulgado à imprensa.



O município disse ainda que os professores passarão por um treinamento de ambientação do uso da plataforma de ensino virtual e que as escolas também disponibilizarão o espaço físico para os educadores que não tiverem condições adequadas de preparar as aulas em casa.



MUNICÍPIO AVALIA DISTRIBUIÇÃO DE TABLETS



A Prefeitura também está avaliando a possibilidade de distribuir, gratuitamente, tablets com conexão à internet para os estudantes que não têm acesso a esses recursos, mediante a realização de uma análise prévia de cota social, para averiguar cada caso.

Além disso, a Prefeitura também informou que pretende reformar algumas escolas que se encontraram em estado de precariedade e, assim que for possível, voltar a utilizar os espaços oferecendo segurança e aos funcionários e alunos.



As matrículas serão abertas a partir do dia 25 de janeiro, com início das aulas previstas para o dia 1º de março. Para mais informações, os responsáveis podem entrar em contato com a Secretaria Municipal de Educação, na Rua José Pinto de Macedo, s/n, Prainha, por meio do telefone: (22) 2622-4924.