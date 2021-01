Por O Dia

Publicado 16/01/2021 15:10 | Atualizado 16/01/2021 19:13

ARRAIAL DO CABO – A cidade de, na Região dos Lagos do Rio, registra uma movimentação intensa de turistas, neste sábado (16). No acesso à praia do Forno, uma das mais frequentadas pelos turistas na cidade, uma longa fila foi formada e dezenas de pessoas foram flagradas sem máscara de proteção facial, o que aumenta o risco de contaminação pelaApesar da ampliação das barreiras sanitárias nos acessos à cidade , no início deste ano, para limitar a entrada de visitantes, a área próxima ao terminal de embarque e desembarque de passeios de barco também ficou lotada durante esta manhã.Já no início da tarde, a barreira sanitária da RJ-140, a principal do município, tinha cerca de 1,5 quilômetro de congestionamento e a fila de veículos para entrar na cidade estava próximo ao pórtico.Procurada pelo, a Prefeitura de Arraial do Cabo informou que apesar da pandemia do coronavírus, a cidade continua recebendo milhares de turistas, mas para ter acesso ao município, os visitantes devem estar previamente autorizados por meio de QR Code ou voucher, emitido no momento da reserva junto às pousadas e hotéis da cidade, que estão com a taxa de ocupação máxima, em 70%, conforme permite o decreto municipal.