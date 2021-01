Uma retroescavadeira foi utilizada para retirar a estrutura da areia Foto: Divulgação

Por O Dia

Publicado 17/01/2021 10:36 | Atualizado 17/01/2021 10:36

ARRAIAL DO CABO – A Prefeitura de Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio, desmontou nessa sexta-feira (15), um palco que estava instalado nas areias da praia Grande. Segundo a Secretaria Municipal de Serviços Públicos, no local estavam sendo realizados eventos sem autorização da Prefeitura e havia também denúncia de frequentadores consumindo drogas. Durante os trabalhos, uma retroescavadeira foi utilizada para retirar a estrutura da areia.